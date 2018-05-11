Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
gleb написав:Подолянин Так а чем нам то поможет уничтоженный Панцирь (или не Панцирь), когда беда придет к нам? Чего все так ликуют?
Вы название темы читали? При чем тут Украина? Просто недавно тут кто-то верещал про сбитые российскими вояками 100500 ракет. А сегодня тишина... И такое кино ))
Вот еще одну методичку за поребриком переписать придется:
С-300 уже не поставит рашка Асаду.
СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Отказ от поставок систем С-300 в Сирию никак не связан с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, комментируя слова и.о. помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина в интервью газете "Известия".
"Технологически это [слова Кожина] увязывать с визитом Нетаньяху абсолютно неверно, потому что интервью давалось до визита Нетаньяху", - отметил представитель Кремля. Песков также напомнил, что Россия никогда не анонсировала такие поставки, а лишь заявляла, что в связи с ударами США и их союзников по Сирии оставляет за собой право сделать все необходимое в этой ситуации
Нетаньяху умный еврей, прошел с георгиевской ленточкой на Бессмертном полку и заработал отказ от С-300 в Сирии. Потому что патриот своего Израиля, не то что Я всегда говорил, что евреи самая умная нация на планете.
vladvlas написав:В то время, когда фюрер прикручивал колорадскую ленточку Нетаньяху, произошло неожиданное:
Что это у вас за сайт, не гуглится. Телеканал Звезда?
Лучше к уважаемым сайтам обратиться: “The Russians were informed prior to our attack by the established mechanisms that we have,” Lieutenant-Colonel Jonathan Conricus told reporters without elaborating.
А Панцирь облажался конечно в прямом эфире. Это бесспорно. На видео видно как Ахмед, Саид и Абдулла пошли отлить, и тут такая незадача. Я представляю их физиономии. По-моему в фильме Голый пистолет был точно такой же эпизод.
gleb написав:Подолянин Так а чем нам то поможет уничтоженный Панцирь (или не Панцирь), когда беда придет к нам? Чего все так ликуют? Ну бомбанули израильтяне сирийцев или иранцев, ну бомбанули иранцы или сирийцы израильтян, нам от этого какая радость? Палестинцы вон танцевали, когда в Нью-Йорке взорвали башни . И что сильно палестинцам лучше стало с тех пор? Повторю вопрос: чем Родину защищать будем, когда беда прилетит к нам? Про казачков засланных все понятно, но ведь их то при власти нет уже 4 года.
Армия Украины возвращает из «запасников» в боевой строй сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов.
На треть увеличится количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск ВС Украины, способных сбивать самолеты, крылатые ракеты, а также «беспилотники» врага. Таков мой оптимистический прогноз, если совместные усилия Министерства обороны, предприятий «Укроборонпрома», а также частных компаний, уже глубоко вовлеченных в решение актуальной задачи, будут результативными. Практически все типы ЗРК, которые за «избыточностью» были выведены из боевого состава в период с 2003 по 2013 гг., и к которым есть значительный запас ракет, получают шанс «тряхнуть стариной».
Сегодня защитный щит над Украиной держат зенитные ракетные системы и комплексы советской разработки двух типов. Это самоходные ЗРК средней дальности С-300ПС (SA-10B Grumble) и «Бук-М1» (SA-11 Gadfly). «Трехсотка» и «Бук» могут уничтожать цели противника на максимальных дальностях в 75 км и 32 км, и высотах до 27 км и 22 км соответственно. Количество дивизионов этих ЗРК - около полусотни. При высокой выучке личного состава и исправности всех ЗРК – это достаточно мощная сила. Но руководством Вооруженных Сил принято решение существенно усилить количественный состав отечественных средств ПВО. Это связано с необходимостью прикрытия наших войск в зоне соприкосновения с противником – как в позиционной, так и в активной обороне, а также с уплотнением прикрытия объектов первой категории. К таким объектам, в частности, относятся города-«милионники», атомные станции и плотины гидроэлектростанций.
В строй могут вернуться сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов и систем. Это три ЗРК малой дальности – самоходные «Куб» (2К12) и «Тор» (9К330) и пока транспортируемый С-125. Два средней дальности - С-300ПТ (транспортируемый, близкий родственник «штатного» самоходного С-300ПС) и мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны, созданная для прикрытия маневренных боевых действий собственных войск С-300В1 (SA-12 Gladiator). И, наконец, «дальнобойная» С-200В.
Зенитная ракетная система большой дальности С-200В - особая тема. SA-5 Gammon – как Голиаф «холодной» войны. Он встал на службу в 70-х годах. Комплекс стационарный и вроде бы староват по нынешним меркам. Но есть нюанс. «Старожил» обладает ракетами с мощной боевой частью и способен поражать цели на дальности в 240 км и на высоте от 300 м до 40 км. Дивизионы С-200В способны уничтожать самолеты врага до того, как они долетят до рубежа, с которого они могут применить собственное вооружение. Также считается, что «двухсотка» не позволит приблизиться к Украине вражеским воздушным командным пунктам, самолетам-разведчикам и самолетам-постановщикам всех типов помех. Все это в комплексе может лишить противника возможности эффективно управлять воздушной операцией. Ну, хотя бы потому, что просто страшно.
В 2012 г. у нас в ЗРВ было четыре воинские части, которые были вооружены ЗРС С-200В. Группы дивизионов С-200В были размещены возле Львова, под Киевом, а также под Херсоном и Феодосией. Все они по итоговой проверке 2012 г. были признаны боеспособными. Но уже в начале 2013 г. решением тогдашнего Министра обороны Лебедева все они внезапно были признаны устаревшими. Их «сокращение» заняло буквально месяц. Отдельные элементы - например, кабели на позициях, так как это комплекс стационарный, - просто рубились топорами. Тогда же из боевого состава была выведена и Уманская зенитная ракетная бригада (три дивизиона), вооруженная комплексами С-300В1. В командовании ЗРВ до сих пор служат люди, которые поддержали оба этих решения. Самое время, наверное, у них спросить – почему?
Сегодня в Минобороны не исключают, что «двухсотка» еще пощиплет нервы российским воздушным командным пунктам и пилотам самолетов с боевой нагрузкой. Не исключено, что за реанимацию «двухсотки» возьмется КБ Южное и сделает ракету для этой системы твердотопливной. Но это вряд ли произойдет до конца года, хотя по остальным комплексам проверочные стрельбы планируется провести уже до конца 2018 г. По крайней мере, в этом заинтересовано Минобороны. Учитывая объем необходимых работ, технологические ограничения и жесткие строки - это сложная задача. По некоторым ЗРК нет ремонтной документации. Поэтому фактические нужно провести обратный инжиниринг блоков и узлов, их отремонтировать или восстановить, и обеспечить применение комплексов по назначению. При этом от предприятий «Укроборонпрома» и частных компаний модернизации комплексов, которые они берут в средний восстановительный ремонт, пока не требуется. Хотя некоторые из ЗРК, в частности, тот же С-125М «Печора» обладает существенным потенциалом для наращивания боевых возможностей. За счет установки на ракеты 5В27Д новых полуактивных или активных головок наведения, которые разработаны киевской компанией «Радионикс» дальняя граница зоны поражения С-125М увеличивается по дальности с 18 до 40 км, по высоте - с 18 до 25 км. В максимально «навороченной» версии появляется возможность обстреливать восемь вражеских целей одновременно. Работа комплекса с пусками ракет с полуактивной головкой уже проверена практикой. У зарубежного заказчика.
Ответственность за весь «реанимационный пакет» по продлению ресурса ракет к зенитным ракетным комплексом, которые сегодня стоят на вооружении ВС Украины, а также к тем, которые будут введены в состав ЗРВ в ближайшей или среднесрочной перспективе, за исключением «двухсотки», возложена на государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», во взаимодействии с другим киевским предприятием, «Визар», также входящим в состав ГК «Укроборонпром». Как известно, во времена Советского Союза на предприятии «Визар» собирались ракеты к ЗРК С-300. На «Визаре» такое есть ряд необходимой контрольно-измерительной аппаратуры для проверки параметров ракет.
Модернизация или разработка новых образцов зенитных ракетных комплексов для ВС Украины – следующий этап в усилении отечественного противовоздушного щита. Проекты есть по комплексам малой, средней и большой дальности. Причем, что интересно, с использованием уже существующего промышленного и технологического задела. По утверждению разработчиков, с которыми я общался, на результат под испытания можно будет выйти уже в течение двух лет. Причем с весьма вменяемым финансированием. Ставка сделана максимально на свои возможности. Но помощь или партнерство со стороны западных компаний будет необходимо для приобретения современной элементной базы с требуемыми характеристиками. Пока с этим «пробои». Но это уже другая, более долгая история, о деталях которой – в следующий раз. А пока задача номер один формулируется просто. Стрелять должно все, что есть.
Герман Греф: «Сбербанк никогда не войдет в Крым, пока он не будет украинским»
На вопрос ведущего WDR, главы Media Training Devision DW-Akademie Удо Пренцеля, почему российского Сбербанка нет в российском Крыме, Герман Греф ответил:
"Потому и нет, что Крым это территория Украины, с точки зрения международного финансового сектора и мы придерживаемся этой позиции. Если говорить упрощенно, то для Сбербанка Крым это не Россия" - сказал Герман Греф.
П.С. И вообще, из всех советско/российских систем ПВО, реальную эффективность с подтверждённым доказательствами показал комплекс Бук на Донбассе.
freeze написав:Что это у вас за сайт, не гуглится. Телеканал Звезда?
Это просто смИшная картинка с сайта пропаганд.нов. Разумеется, русликов в Сирии предупредили, что будут бить иранцев, но те, видимо, решили пошалить и изобразить "ответку". Результат оказался предсказуемым.
freeze написав:Лучше к уважаемым сайтам обратиться:
Согласен. Звезду оставим для команды волгарей.
Уверен, что у амеров, такого видео гораздо больше, просто пока его время не пришло.
из всех советско/российских систем ПВО, реальную эффективность с подтверждённым доказательствами показал комплекс Бук на Донбассе.
Ну на Донбассе пацаки сбили все-таки гражданский Боинг, не имевший никакой защиты. Более показательный пример - свыше десятка сбитых грузинами парашистских военных самолетов в августе 2008, менее чем за 5 дней.
Pupsik написав:Герман Греф: «Сбербанк никогда не войдет в Крым, пока он не будет украинским»
На вопрос ведущего WDR, главы Media Training Devision DW-Akademie Удо Пренцеля, почему российского Сбербанка нет в российском Крыме, Герман Греф ответил:
"Потому и нет, что Крым это территория Украины, с точки зрения международного финансового сектора и мы придерживаемся этой позиции. Если говорить упрощенно, то для Сбербанка Крым это не Россия" - сказал Герман Греф.
П.С. И вообще, из всех советско/российских систем ПВО, реальную эффективность с подтверждённым доказательствами показал комплекс Бук на Донбассе.
В Крыму,на территории Украины, с точки зрения международного фин. сектора, нет ни одного украинского банка.Кроме этого в Крыму не имеет хождения украинская нац. валюта.