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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:40
В Росії зробили лімузин для імператора.
Цікавий фільм, рекомендую для перегляду. Державних грошей витратили немало.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:07
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:57
Трамп предложил Меркель отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2" в обмен на заключение нового торгового соглашения США с Евросоюзом, без которого уже с 1 июня экспорт европейской стали и алюминия в США будет обкладываться заградительными пошлинами.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:00
В пятницу, 18 мая, канцлер Германии Меркель летит в Сочи на встречу с российским президентом Путиным.За несколько дней до Меркель переговоры в России вели два министра ее правительства. На прошлой неделе - глава МИД Германии), на текущей - министр экономики и энергетики Петер Альтмайер .
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:19
Додано: П'ят 18 тра, 2018 05:38
Домовлялись про передачу Україні Росією Донбасу, в обмін на "Північний потік-2"
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