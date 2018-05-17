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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:42

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 14:40




В Росії зробили лімузин для імператора.
Цікавий фільм, рекомендую для перегляду. Державних грошей витратили немало.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:51

V2 Спасибо. Особенно понравилась последняя фраза
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:07

  Pupsik написав:Зображення
TANAP в первую очередь станет конкурентом для украинской газотранспортной системы. Очередной гвоздь в гроб украинской ГТС
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:57

Трамп предложил Меркель отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2" в обмен на заключение нового торгового соглашения США с Евросоюзом, без которого уже с 1 июня экспорт европейской стали и алюминия в США будет обкладываться заградительными пошлинами. :lol:

https://ria.ru/economy/20180517/1520754665.html
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 23:00

В пятницу, 18 мая, канцлер Германии Меркель летит в Сочи на встречу с российским президентом Путиным.За несколько дней до Меркель переговоры в России вели два министра ее правительства. На прошлой неделе - глава МИД Германии), на текущей - министр экономики и энергетики Петер Альтмайер .
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 23:19

  ceba написав:
  Pupsik написав:Зображення
TANAP в первую очередь станет конкурентом для украинской газотранспортной системы. Очередной гвоздь в гроб украинской ГТС

Касапы радуются, что нужно ceba для счастья.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 05:38

  ceba написав:В пятницу, 18 мая, канцлер Германии Меркель летит в Сочи на встречу с российским президентом Путиным.За несколько дней до Меркель переговоры в России вели два министра ее правительства. На прошлой неделе - глава МИД Германии), на текущей - министр экономики и энергетики Петер Альтмайер .


Домовлялись про передачу Україні Росією Донбасу, в обмін на "Північний потік-2"
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:54

  vovikhan1991 написав:
  ceba написав:В пятницу, 18 мая, канцлер Германии Меркель летит в Сочи на встречу с российским президентом Путиным.За несколько дней до Меркель переговоры в России вели два министра ее правительства. На прошлой неделе - глава МИД Германии), на текущей - министр экономики и энергетики Петер Альтмайер .


Домовлялись про передачу Україні Росією Донбасу, в обмін на "Північний потік-2"
Передача советской Россией областей Донбасса и часть земель Войска Донского в состав советской Украины была осуществлена еще в 1920 году по инициативе Сталина.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:50

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:Передача советской Россией областей Донбасса и часть земель Войска Донского в состав советской Украины была осуществлена еще в 1920 году по инициативе Сталина.
Даже, если это и правда, про вашего любимого Сталина, то это НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ. Кроме уровня вашего вЯличия.
Подолянин
 
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