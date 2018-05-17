Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Трамп предложил Меркель отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2" в обмен на заключение нового торгового соглашения США с Евросоюзом, без которого уже с 1 июня экспорт европейской стали и алюминия в США будет обкладываться заградительными пошлинами.
В пятницу, 18 мая, канцлер Германии Меркель летит в Сочи на встречу с российским президентом Путиным.За несколько дней до Меркель переговоры в России вели два министра ее правительства. На прошлой неделе - глава МИД Германии), на текущей - министр экономики и энергетики Петер Альтмайер .
ceba написав:В пятницу, 18 мая, канцлер Германии Меркель летит в Сочи на встречу с российским президентом Путиным.За несколько дней до Меркель переговоры в России вели два министра ее правительства. На прошлой неделе - глава МИД Германии), на текущей - министр экономики и энергетики Петер Альтмайер .
Домовлялись про передачу Україні Росією Донбасу, в обмін на "Північний потік-2"
ceba написав:В пятницу, 18 мая, канцлер Германии Меркель летит в Сочи на встречу с российским президентом Путиным.За несколько дней до Меркель переговоры в России вели два министра ее правительства. На прошлой неделе - глава МИД Германии), на текущей - министр экономики и энергетики Петер Альтмайер .
Домовлялись про передачу Україні Росією Донбасу, в обмін на "Північний потік-2"
Передача советской Россией областей Донбасса и часть земель Войска Донского в состав советской Украины была осуществлена еще в 1920 году по инициативе Сталина.