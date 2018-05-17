Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:01
ceba написав:
Передача советской Россией областей Донбасса и часть земель Войска Донского в состав советской Украины была осуществлена еще в 1920 году по инициативе Сталина.
Тільки спочатку ця територія була віджата в України!
Для довідки, карта станом на 1918 р.:
http://likbez.org.ua/ua/karta-ukrainyi- ... ovora.html
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:17
V2 написав: ceba написав:
Передача советской Россией областей Донбасса и часть земель Войска Донского в состав советской Украины была осуществлена еще в 1920 году по инициативе Сталина.
Тільки спочатку ця територія була віджата в України!
Для довідки, карта станом на 1918 р.:
http://likbez.org.ua/ua/karta-ukrainyi- ... ovora.html
Может дашь ссылку карты Украины за 1917 год. Подскажи где на картах 17, 18 веков можно найти государство под названием Украина.
ceba
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:32
ceba написав:
Подскажи где на картах 17, 18 веков можно найти государство под названием Украина.
Подскажи где на картах 10, 11 веков можно найти государство под названием россия.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:46
V2 Разве Киев в те былинные времена был Украиной? Современный Киев в сравнении с современной Москвой проигрывает по всем параметрам.
ceba
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:55
Украина - правонаследница Киевской Руси, а моксель - правонаследницйа мокшанских болот.
Карта Украины 1712 года, задолго до событий 1917-20гг
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:55
ceba написав:
Современный Киев в сравнении с современной Москвой проигрывает по всем параметрам.
"Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы - огромные, мы - великие".
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