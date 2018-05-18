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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:06
Подолянин написав:
Подскажи где на картах 10, 11 веков можно найти государство под названием россия.
В те древние,покрытые плесенью времена не было такого государства.В XV—XVI веках эллинизированное название «Росия» закрепилось за той частью русских земель, которая была объединена в единое государство под началом Московского княжества. Официальный статус оно приобрело после венчания Ивана IV на царство в 1547 году, когда государство стало называться Российским царством. Современное написание слова — с двумя буквами «С» — появилось с середины XVII века и окончательно закрепилось при Петре I.
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ceba
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:19
ceba написав:
В те древние,покрытые плесенью времена не было такого государства.
Вот с этого и надо начинать: Киеву кидает предъявы какой-то младший сосед, которого Киев научил читать и писать ))
Для тех, у кого вЯличие на первом месте: тренируйтесь на своих младших братьях, белорусах с их фейковым государством Белоруссия (по мнению жителей московии). Мы посмеемся
А Украина всегда и в ООН была представлена, в отличие от многих других.
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Подолянин
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:42
ПодолянинЯ никогда не преуменьшал значение средневекового Киева.
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ceba
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:06
Не имеет принципиального значения откуда начинать отсчет первых президентов с Кравчуков или с Ярославов - Владимиров. Формально первыми президентами стоит считать первых. Но факт остается фактом - правонаследие Киевской Руси , впрочем единственной Руси , без татаро-монгольских подделок сродни китайским "абибасам", с более чем тысячелетней историей принадлежит Украине (Киеву). А вот лягушатиам с мокшанских болот попытавшимся украсть эту историю для создания своего фейкового недогосударства сначала московии а затем попытавшихся украсть название "Руси" в качестве средневекового "абибаса" придумали некую "рососию" но фейк он так и остался фейком без своей подлинной истории. Если конечно не исключать эволюционирование от безпозвоночных пупырчатых обтитателей мокшанеских болот.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:55
Можешь тешиться историей ведь ни настоящего ,ни будущего у Украины нет.
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ceba
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:49
ceba написав:
Можешь тешиться историей ведь ни настоящего ,ни будущего у Украины нет.
Интересно, на чем основано это умозаключение?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:14
Pupsik написав: ceba написав:
Можешь тешиться историей ведь ни настоящего ,ни будущего у Украины нет.
Интересно, на чем основано это умозаключение?
На созерцании происходящего. Это понимают многие украинцы ,сваливая из своей страны на протяжении последних десятилетий. За годы незалежности население Украины сократилось минимум на 10 млн. человек или на 20%.
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ceba
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