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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:06

  Подолянин написав:Подскажи где на картах 10, 11 веков можно найти государство под названием россия.
В те древние,покрытые плесенью времена не было такого государства.В XV—XVI веках эллинизированное название «Росия» закрепилось за той частью русских земель, которая была объединена в единое государство под началом Московского княжества. Официальный статус оно приобрело после венчания Ивана IV на царство в 1547 году, когда государство стало называться Российским царством. Современное написание слова — с двумя буквами «С» — появилось с середины XVII века и окончательно закрепилось при Петре I.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:19

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:В те древние,покрытые плесенью времена не было такого государства.
Вот с этого и надо начинать: Киеву кидает предъявы какой-то младший сосед, которого Киев научил читать и писать ))

Для тех, у кого вЯличие на первом месте: тренируйтесь на своих младших братьях, белорусах с их фейковым государством Белоруссия (по мнению жителей московии). Мы посмеемся

А Украина всегда и в ООН была представлена, в отличие от многих других.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:42

ПодолянинЯ никогда не преуменьшал значение средневекового Киева.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:06

Re: Імперські амбіції сусіда

Не имеет принципиального значения откуда начинать отсчет первых президентов с Кравчуков или с Ярославов - Владимиров. Формально первыми президентами стоит считать первых. Но факт остается фактом - правонаследие Киевской Руси , впрочем единственной Руси , без татаро-монгольских подделок сродни китайским "абибасам", с более чем тысячелетней историей принадлежит Украине (Киеву). А вот лягушатиам с мокшанских болот попытавшимся украсть эту историю для создания своего фейкового недогосударства сначала московии а затем попытавшихся украсть название "Руси" в качестве средневекового "абибаса" придумали некую "рососию" но фейк он так и остался фейком без своей подлинной истории. Если конечно не исключать эволюционирование от безпозвоночных пупырчатых обтитателей мокшанеских болот.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:55

Можешь тешиться историей ведь ни настоящего ,ни будущего у Украины нет.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:49

  ceba написав:Можешь тешиться историей ведь ни настоящего ,ни будущего у Украины нет.


Интересно, на чем основано это умозаключение? :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:01

  Pupsik написав:
  ceba написав:Можешь тешиться историей ведь ни настоящего ,ни будущего у Украины нет.


Интересно, на чем основано это умозаключение? :lol:

Оно же ватное с Пскова. Как он по другому может отзываться о Украине?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:14

  Pupsik написав:
  ceba написав:Можешь тешиться историей ведь ни настоящего ,ни будущего у Украины нет.


Интересно, на чем основано это умозаключение? :lol:
На созерцании происходящего. Это понимают многие украинцы ,сваливая из своей страны на протяжении последних десятилетий. За годы незалежности население Украины сократилось минимум на 10 млн. человек или на 20%.
ceba
 
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