Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Подолянин написав:Подскажи где на картах 10, 11 веков можно найти государство под названием россия.
В те древние,покрытые плесенью времена не было такого государства.В XV—XVI веках эллинизированное название «Росия» закрепилось за той частью русских земель, которая была объединена в единое государство под началом Московского княжества. Официальный статус оно приобрело после венчания Ивана IV на царство в 1547 году, когда государство стало называться Российским царством. Современное написание слова — с двумя буквами «С» — появилось с середины XVII века и окончательно закрепилось при Петре I.
Не имеет принципиального значения откуда начинать отсчет первых президентов с Кравчуков или с Ярославов - Владимиров. Формально первыми президентами стоит считать первых. Но факт остается фактом - правонаследие Киевской Руси , впрочем единственной Руси , без татаро-монгольских подделок сродни китайским "абибасам", с более чем тысячелетней историей принадлежит Украине (Киеву). А вот лягушатиам с мокшанских болот попытавшимся украсть эту историю для создания своего фейкового недогосударства сначала московии а затем попытавшихся украсть название "Руси" в качестве средневекового "абибаса" придумали некую "рососию" но фейк он так и остался фейком без своей подлинной истории. Если конечно не исключать эволюционирование от безпозвоночных пупырчатых обтитателей мокшанеских болот.
ceba написав:Можешь тешиться историей ведь ни настоящего ,ни будущего у Украины нет.
Интересно, на чем основано это умозаключение?
На созерцании происходящего. Это понимают многие украинцы ,сваливая из своей страны на протяжении последних десятилетий. За годы незалежности население Украины сократилось минимум на 10 млн. человек или на 20%.
Россия не оккупировала бы Крым и Донбасс, если бы не один фактор. Дмитрий Чекалкин. Апостроф
К сожалению, у нас и Карпаты выросли не с той стороны, и государственная граница проходила не там, где должна была. Но именно те соотечественники, которые путешествуют сегодня по свободной Европе и возвращаются в Украину не только с капиталом, но и с опытом, смогут дать толчок для развития, вытянуть государство из сложного положения, привлечь инвестиции.
Посмотрите, какие страны имеют сегодня в Европе наивысшие показатели экономического роста: Польша, Румыния, Хорватия. 10-20 лет назад там был самый высокий уровень эмиграции – люди массово уезжали за границу. Поработали несколько лет, а потом кто-то вернулся сам, а кто-то сделал капиталовложения.
По статистике, сегодня в Западной Украине половина новых открытых бизнесов принадлежит бывшим заробитчанам, которые вернулись из-за границы с деньгами и опытом. Это же гораздо лучше, чем работать где-то на стройках в России...
Не было бы влияния российских СМИ – не были бы оккупированы Крым и часть Донбасса. Именно за счет эффективного телевизионного влияния, зомбирования они смогли получить эту часть украинской территории.
Это реалии гибридной войны. Одна из причин, почему я так активно к этому приобщаюсь, - в определенной мере чувство ответственности за то, что произошло в конце прошлого века, ведь я сам был бойцом идеологического фронта. Я активно промывал мозги нашим братьям из стран третьего мира, рассказывал о "преимуществах советского строя", об СССР, как "единственном оплоте мира и стабильности".
Но, на самом деле, если бы не было СССР, не было бы и самых больших в мире конфликтов и противостояний. Это же мы раздували конфликт на Ближнем Востоке, отправляли самолетами брошюры о кровавом американском империализме в арабские страны, не было бы разделённой Кореи, Германии, конфликтов в Анголе, Вьетнаме, Афганистане.
В 70-80-х годах мои коллеги переводчики-арабисты ездили в первую очередь в 4 арабские страны: Ирак, Сирию, Йемен, Ливию. И вот, пожалуйста, мир пожинает сегодня плоды нашей подрывной деятельности.
Даже небогатые нефтью арабские страны, такие как Иордания или Марокко, где местная элита отправляла своих детей учиться в Гарвард, Сорбонну или Кембридж, живут более-менее цивилизованно. А вот у воспитанников университета Патриса Лумумбы в Москве, где их накачивали пропагандой, накручивали на конфронтацию с Западом, имеем то, что имеем...
В свое время я путешествовал по России со своими юмористическими программами и воочию видел, в каком плачевном состоянии находится регион, где родились мои отец и дедушка. В то же время мы сотрудничали с испанской радиостанцией в городке, где целые районы вилл принадлежат российским чиновникам. А тем временем умирает российская провинция и все средства вращаются в пределах Садового кольца, Барвихи, Рижского шоссе и немного в Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Есть небольшие очаги, где крутятся огромные деньги, но большинство российского населения живет в худших условиях, чем мы здесь. Поэтому меня всегда удивляли призывы присоединиться к "русскому миру": проедьтесь сначала от Петербурга до Москвы, где со времен Радищева ничего особенно не изменилось, а затем – от Киева до Одессы или Днепра. Это абсолютные разные пейзажи!
ceba написав:Можешь тешиться историей ведь ни настоящего ,ни будущего у Украины нет.
Интересно, на чем основано это умозаключение?
На созерцании происходящего. Это понимают многие украинцы ,сваливая из своей страны на протяжении последних десятилетий. За годы незалежности население Украины сократилось минимум на 10 млн. человек или на 20%.
Бредишь слопатоед, каких 10 млн. человек? Больные люди - наши северные "соседи".