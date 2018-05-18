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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:51

Surfer К сожалению это не Карпаты выросли не стой стороны,а мозги керманычей Украины расположены не там где надо . Вот ты уже пытаешься рассказать мне 121 рассказку и приводишь как пример Польшу и Румынию. Первая рассказка о том как заживем была в исполнении Л.Кравчука в далеком 1991 году,только тогда Украина представлялась не иначе как ВТОРАЯ ФРАНЦИЯ. 221 украинская рассказка будет о том,как Украина станет второй Молдавией.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 08:12

  ceba написав:Surfer К сожалению это не Карпаты выросли не стой стороны,а мозги керманычей Украины расположены не там где надо . Вот ты уже пытаешься рассказать мне 121 рассказку и приводишь как пример Польшу и Румынию. Первая рассказка о том как заживем была в исполнении Л.Кравчука в далеком 1991 году,только тогда Украина представлялась не иначе как ВТОРАЯ ФРАНЦИЯ. 221 украинская рассказка будет о том,как Украина станет второй Молдавией.


ага ...и только рассея может привести нас к процветанию...у которой вопрос дураков и дорог так и не решен... :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 08:54

Pupsik К процветанию вы себя привести можете только сами, если будите не покладая рук работать на благо своей страны,а не искать халяву в близлежащих государствах.
ceba
 
Повідомлень: 2756
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:04

  ceba написав:Pupsik К процветанию вы себя привести можете только сами, если будите не покладая рук работать на благо своей страны,а не искать халяву в близлежащих государствах.


работать нету пока возможности - буряты так и лезут нас спасать, то Крым отожмут то часть Донбасса...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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  #<1 ... 63646566
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