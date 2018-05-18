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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:07
Pupsik написав: ceba написав:Pupsik
К процветанию вы себя привести можете только сами, если будите не покладая рук работать на благо своей страны,а не искать халяву в близлежащих государствах.
работать нету пока возможности - буряты так и лезут нас спасать, то Крым отожмут то часть Донбасса...
Даже на форумы массово лезут, давать советы всякие себы из Псковов.
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