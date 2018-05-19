Даже на форумы массово лезут, давать советы всякие себы из Псковов.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:07
Даже на форумы массово лезут, давать советы всякие себы из Псковов.
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:59
После переговоров с Меркель Путин высказался по поводу транзита газа через территорию Украины: "Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены"
п.с. совсем недавно оно трубило совсем другое
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:00
Мышебратья это
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