Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:07
Pupsik написав: ceba написав: Pupsik
К процветанию вы себя привести можете только сами, если будите не покладая рук работать на благо своей страны,а не искать халяву в близлежащих государствах.
работать нету пока возможности - буряты так и лезут нас спасать, то Крым отожмут то часть Донбасса...
Даже на форумы массово лезут, давать советы всякие себы из Псковов.
BIGor
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:59
После переговоров с Меркель Путин высказался по поводу транзита газа через территорию Украины: "Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены"
п.с. совсем недавно оно трубило совсем другое
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Pupsik
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Додано: Суб 19 тра, 2018 15:00
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:47
Pupsik написав:
Фрау Риббентроп!
Сюда надо бы:
Frau Ribbentrop
https://www.facebook.com/AngelaMerkel/
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Додано: Нед 20 тра, 2018 21:06
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Додано: Нед 20 тра, 2018 21:34
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