Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 64656667 Додано: Чет 24 тра, 2018 16:33 Волгарь написав: В продолжение апрельской дискуссии о том, сколько КР было сбито в Сирии, и куда они попали.

The U.S. Navy wants to stop production of America’s most useful long-range missile, betting that a replacement will arrive without delay.

America’s long-range land-attack cruise missiles have been an indispensable element of every major military action for more than two decades — including the 2017 and 2018 strikes to punish the Syrian regime for using chemical weapons. Unfortunately, acquisition officials and lawmakers appear poised to cut off production of these deep-strike weapons even as our need for them is increasing.

https://www.defenseone.com/ideas/2018/0 ... wk/148406/

В продолжение апрельской дискуссии о том, сколько КР было сбито в Сирии, и куда они попали.



Рано обрадовались, волгари. Это стандартные для них игры - правительство пытается сократить расходы на оборону, вычеркивая заказ на "Томагавки", производитель пытается выбить ежегодную покупку сотни-другой.



Вот 2014-й: http://tucson.com/business/local/proposed-halt-of-tomahawk-missile-buys-raises-concerns-at-raytheon/article_3e4973fc-4154-5fc8-95ab-7b91641c68c8.html

Вот 2015-й: https://www.military.com/defensetech/2015/04/28/house-boosts-funding-to-keep-tomahawk-production-open



Волгарь написав: Очень напоминает эпизод 19-ти летней давности, когда древний комплекс С-75 сбил над Белградом НЕВИДИМЫЙ Ф-117. Который вскоре тихо и незаметно списали в архив.

Тут еще интереснее - грядущий отказ от производства Томагавков, тех самых, которые ВСЕ ПОРАЗИЛИ цели. Очень напоминает эпизод 19-ти летней давности, когда древний комплекс С-75 сбил над Белградом НЕВИДИМЫЙ Ф-117. Который вскоре тихо и незаметно списали в архив.Тут еще интереснее - грядущий отказ от производства Томагавков, тех самых, которые ВСЕ ПОРАЗИЛИ цели.



Придумай что-нибудь еще. У тебя смешно получилось и про F-117, который "списали в архив", и про отказ от производства Томагавков. Рано обрадовались, волгари. Это стандартные для них игры - правительство пытается сократить расходы на оборону, вычеркивая заказ на "Томагавки", производитель пытается выбить ежегодную покупку сотни-другой.Вот 2014-й:Вот 2015-й:Придумай что-нибудь еще. У тебя смешно получилось и про F-117, который "списали в архив", и про отказ от производства Томагавков. Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1961 З нами з: 07.04.17 Подякував: 147 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 тра, 2018 17:01 Волгарь написав: В продолжение апрельской дискуссии о том, сколько КР было сбито в Сирии, и куда они попали.

The U.S. Navy wants to stop production of America’s most useful long-range missile, betting that a replacement will arrive without delay.

America’s long-range land-attack cruise missiles have been an indispensable element of every major military action for more than two decades — including the 2017 and 2018 strikes to punish the Syrian regime for using chemical weapons. Unfortunately, acquisition officials and lawmakers appear poised to cut off production of these deep-strike weapons even as our need for them is increasing.

https://www.defenseone.com/ideas/2018/0 ... wk/148406/ В продолжение апрельской дискуссии о том, сколько КР было сбито в Сирии, и куда они попали. Жалкая попытка "предпринимателей", которые до конца дочитать не умеют. Ау, меняйте методичку.



Топоры хотят заменить более современными ракетами. Просто в статье говорится о том, что не нужно останавливать закупки проверенных и хорошо показавших себя Топоров, пока не будет полностью готова замена. Всего-то.

Про Томахоки (так их называл журнал ЗВО), я читал еще в конце 80-х. Трудно представить, столько их в Штатах на складах хранится, если в один крейсер по 50+ ракет заряжается.

Волгарь написав: Очень напоминает эпизод 19-ти летней давности, когда древний комплекс С-75 сбил над Белградом НЕВИДИМЫЙ Ф-117. Очень напоминает эпизод 19-ти летней давности, когда древний комплекс С-75 сбил над Белградом НЕВИДИМЫЙ Ф-117. А АПЛ Курск сама по себе взорвалась, это что напоминает?



Пока что есть кино, где уничтожают ракетой российский комплекс ПВО. Где кино, где россияне уничтожают ракетой хоть что-то, кроме заборов в Сирии? Жалкая попытка "предпринимателей", которые до конца дочитать не умеют. Ау, меняйте методичку.Топоры хотят заменить более современными ракетами. Просто в статье говорится о том, что не нужно останавливать закупки проверенных и хорошо показавших себя Топоров, пока не будетготова замена. Всего-то.Про Томахоки (так их называл журнал ЗВО), я читал еще в конце 80-х. Трудно представить, столько их в Штатах на складах хранится, если в один крейсер по 50+ ракет заряжается.А АПЛ Курск сама по себе взорвалась, это что напоминает?Пока что есть кино, где уничтожают ракетой российский комплекс ПВО. Где кино, где россияне уничтожают ракетой хоть что-то, кроме заборов в Сирии? Подолянин Повідомлень: 329 З нами з: 25.05.14 Подякував: 12 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 тра, 2018 17:16 новость из США о фактическом объявлении ВС РФ террористической организацией. Никак иначе нельзя интерпретировать внесение в черный список санкций целого ряда структур и других вооруженных формирований РФ наряду с Хизбаллой (террористическая организация, разрешенная в РФ) и КСИР. Совершенно незамеченной прошла удивительнаяиз США о фактическом объявлении ВС РФ террористической организацией. Никак иначе нельзя интерпретировать внесение в черный список санкций целого ряда структур и других вооруженных формирований РФ наряду с Хизбаллой (террористическая организация, разрешенная в РФ) и КСИР. Подолянин Повідомлень: 329 З нами з: 25.05.14 Подякував: 12 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 64656667 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_