Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:В продолжение апрельской дискуссии о том, сколько КР было сбито в Сирии, и куда они попали.
The U.S. Navy wants to stop production of America’s most useful long-range missile, betting that a replacement will arrive without delay. America’s long-range land-attack cruise missiles have been an indispensable element of every major military action for more than two decades — including the 2017 and 2018 strikes to punish the Syrian regime for using chemical weapons. Unfortunately, acquisition officials and lawmakers appear poised to cut off production of these deep-strike weapons even as our need for them is increasing.
Рано обрадовались, волгари. Это стандартные для них игры - правительство пытается сократить расходы на оборону, вычеркивая заказ на "Томагавки", производитель пытается выбить ежегодную покупку сотни-другой.
Волгарь написав:Очень напоминает эпизод 19-ти летней давности, когда древний комплекс С-75 сбил над Белградом НЕВИДИМЫЙ Ф-117. Который вскоре тихо и незаметно списали в архив. Тут еще интереснее - грядущий отказ от производства Томагавков, тех самых, которые ВСЕ ПОРАЗИЛИ цели.
Придумай что-нибудь еще. У тебя смешно получилось и про F-117, который "списали в архив", и про отказ от производства Томагавков.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Волгарь написав:В продолжение апрельской дискуссии о том, сколько КР было сбито в Сирии, и куда они попали.
The U.S. Navy wants to stop production of America’s most useful long-range missile, betting that a replacement will arrive without delay. America’s long-range land-attack cruise missiles have been an indispensable element of every major military action for more than two decades — including the 2017 and 2018 strikes to punish the Syrian regime for using chemical weapons. Unfortunately, acquisition officials and lawmakers appear poised to cut off production of these deep-strike weapons even as our need for them is increasing.
Жалкая попытка "предпринимателей", которые до конца дочитать не умеют. Ау, меняйте методичку.
Топоры хотят заменить более современными ракетами. Просто в статье говорится о том, что не нужно останавливать закупки проверенных и хорошо показавших себя Топоров, пока не будет полностью готова замена. Всего-то. Про Томахоки (так их называл журнал ЗВО), я читал еще в конце 80-х. Трудно представить, столько их в Штатах на складах хранится, если в один крейсер по 50+ ракет заряжается.
Волгарь написав:Очень напоминает эпизод 19-ти летней давности, когда древний комплекс С-75 сбил над Белградом НЕВИДИМЫЙ Ф-117.
А АПЛ Курск сама по себе взорвалась, это что напоминает?
Пока что есть кино, где уничтожают ракетой российский комплекс ПВО. Где кино, где россияне уничтожают ракетой хоть что-то, кроме заборов в Сирии?
Совершенно незамеченной прошла удивительная новость из США о фактическом объявлении ВС РФ террористической организацией. Никак иначе нельзя интерпретировать внесение в черный список санкций целого ряда структур и других вооруженных формирований РФ наряду с Хизбаллой (террористическая организация, разрешенная в РФ) и КСИР.
avax Можешь порадоваться и поскакать,отметив очередную перемогу. Закрытие ТРЦ в Севастополе из за всяческих нарушений волнует только их владельцев и торгашей арендаторов,свидомую часть украинцев в общем ,и тебя в частности. Мне от возни с ТРЦ ни холодно,ни жарко.