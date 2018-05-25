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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:33

  Волгарь написав:В продолжение апрельской дискуссии о том, сколько КР было сбито в Сирии, и куда они попали.
The U.S. Navy wants to stop production of America’s most useful long-range missile, betting that a replacement will arrive without delay.
America’s long-range land-attack cruise missiles have been an indispensable element of every major military action for more than two decades — including the 2017 and 2018 strikes to punish the Syrian regime for using chemical weapons. Unfortunately, acquisition officials and lawmakers appear poised to cut off production of these deep-strike weapons even as our need for them is increasing.

https://www.defenseone.com/ideas/2018/0 ... wk/148406/


Рано обрадовались, волгари. Это стандартные для них игры - правительство пытается сократить расходы на оборону, вычеркивая заказ на "Томагавки", производитель пытается выбить ежегодную покупку сотни-другой.

Вот 2014-й: http://tucson.com/business/local/proposed-halt-of-tomahawk-missile-buys-raises-concerns-at-raytheon/article_3e4973fc-4154-5fc8-95ab-7b91641c68c8.html
Вот 2015-й: https://www.military.com/defensetech/2015/04/28/house-boosts-funding-to-keep-tomahawk-production-open

  Волгарь написав:Очень напоминает эпизод 19-ти летней давности, когда древний комплекс С-75 сбил над Белградом НЕВИДИМЫЙ Ф-117. Который вскоре тихо и незаметно списали в архив.
Тут еще интереснее - грядущий отказ от производства Томагавков, тех самых, которые ВСЕ ПОРАЗИЛИ цели.


Придумай что-нибудь еще. У тебя смешно получилось и про F-117, который "списали в архив", и про отказ от производства Томагавков.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:01

  Волгарь написав:В продолжение апрельской дискуссии о том, сколько КР было сбито в Сирии, и куда они попали.
The U.S. Navy wants to stop production of America’s most useful long-range missile, betting that a replacement will arrive without delay.
America’s long-range land-attack cruise missiles have been an indispensable element of every major military action for more than two decades — including the 2017 and 2018 strikes to punish the Syrian regime for using chemical weapons. Unfortunately, acquisition officials and lawmakers appear poised to cut off production of these deep-strike weapons even as our need for them is increasing.

https://www.defenseone.com/ideas/2018/0 ... wk/148406/
Жалкая попытка "предпринимателей", которые до конца дочитать не умеют. Ау, меняйте методичку.

Топоры хотят заменить более современными ракетами. Просто в статье говорится о том, что не нужно останавливать закупки проверенных и хорошо показавших себя Топоров, пока не будет полностью готова замена. Всего-то.
Про Томахоки (так их называл журнал ЗВО), я читал еще в конце 80-х. Трудно представить, столько их в Штатах на складах хранится, если в один крейсер по 50+ ракет заряжается.
  Волгарь написав:Очень напоминает эпизод 19-ти летней давности, когда древний комплекс С-75 сбил над Белградом НЕВИДИМЫЙ Ф-117.
А АПЛ Курск сама по себе взорвалась, это что напоминает?

Пока что есть кино, где уничтожают ракетой российский комплекс ПВО. Где кино, где россияне уничтожают ракетой хоть что-то, кроме заборов в Сирии?
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:16

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Совершенно незамеченной прошла удивительная новость из США о фактическом объявлении ВС РФ террористической организацией. Никак иначе нельзя интерпретировать внесение в черный список санкций целого ряда структур и других вооруженных формирований РФ наряду с Хизбаллой (террористическая организация, разрешенная в РФ) и КСИР.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:21

Маленькие подробности большого позора - как 500 российских наемников сотоварищи попытались выбить 40 американцев с нефтезавода.

Перевод: https://inosmi.ru/politic/20180524/242311660.html
Оригинал: https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american-commandos-russian-mercenaries-syria.html
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:30

cebaстополец пишет:

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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:06

avax Можешь порадоваться и поскакать,отметив очередную перемогу. Закрытие ТРЦ в Севастополе из за всяческих нарушений волнует только их владельцев и торгашей арендаторов,свидомую часть украинцев в общем ,и тебя в частности. Мне от возни с ТРЦ ни холодно,ни жарко.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:36

  ceba написав:avax Можешь порадоваться и поскакать,отметив очередную перемогу. Закрытие ТРЦ в Севастополе из за всяческих нарушений волнует только их владельцев и торгашей арендаторов,свидомую часть украинцев в общем ,и тебя в частности. Мне от возни с ТРЦ ни холодно,ни жарко.


Преувеличиваете...мне тоже пх...
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:53





ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:40

Re: Імперські амбіції сусіда

Каждый пятый россиянин - бедняк, а каждый седьмой - нищий, - Росстат

Пятая часть населения России не может позволить себе покупку одежды или более дорогих вещей. 5% россиян не хватает денег даже на еду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Обеспечить себя и едой, и одеждой может 50% опрошенных. На бытовую технику и мебель есть средства у 19% респондентов.

Исследование проводилось в январе 2018 года в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Также, по последним данным Росстата, в стране более 19 миллионов нищих. То есть, тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Это 13% населения.

Реальные доходы населения России падали четыре года подряд. В 2017 году они уменьшились на 1,7% в годовом выражении, а в 2014-2016 годах — на 0,7, 3,2 и 5,8% соответственно.

Ранее сообщалось, что доходы министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева выросли за год почти в 100 раз.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42662 ... ij-rosstat
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