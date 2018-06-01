Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
avax
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Додано: Суб 26 тра, 2018 13:36
ceba написав: avax
Можешь порадоваться и поскакать,отметив очередную перемогу. Закрытие ТРЦ в Севастополе из за всяческих нарушений волнует только их владельцев и торгашей арендаторов,свидомую часть украинцев в общем ,и тебя в частности. Мне от возни с ТРЦ ни холодно,ни жарко.
Преувеличиваете...мне тоже пх...
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Pupsik
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Додано: Суб 26 тра, 2018 14:40
Каждый пятый россиянин - бедняк, а каждый седьмой - нищий, - Росстат Пятая часть населения России не может позволить себе покупку одежды или более дорогих вещей. 5% россиян не хватает денег даже на еду.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).
Обеспечить себя и едой, и одеждой может 50% опрошенных.
На бытовую технику и мебель есть средства у 19% респондентов.
Исследование проводилось в январе 2018 года в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Также, по последним данным Росстата, в стране более 19 миллионов нищих. То есть, тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Это 13% населения.
Реальные доходы населения России падали четыре года подряд. В 2017 году они уменьшились на 1,7% в годовом выражении, а в 2014-2016 годах — на 0,7, 3,2 и 5,8% соответственно.
Ранее сообщалось, что доходы министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева выросли за год почти в 100 раз.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42662 ... ij-rosstat
Surfer
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Додано: Суб 26 тра, 2018 15:39
"1981 год
1. Принц Великобритании женится
2. Ливерпуль выигрывает Кубок Чемпионов
3. Умирает Папа Римский
2005 год
1. Принц Великобритании женится
2. Ливерпуль выигрывает Лигу Чемпионов
3. Умирает Папа Римский
2018 год
1. Принц Великобритании женится
2. Ливерпуль в финале Лиги Чемпионов
Предупредите Папу Римского!!!" (С)
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Pupsik
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:29
"Своевременное вступление Польши, и других стран восточной Европы, в НАТО, отныне залог их неприкосновенности. А кто промедлил, тот полной чашей хлебает расейское "миролюбие" (С)
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Pupsik
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:09
Опять скандал в "союзе".
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна может вернуть контроль на границе с Россией. http://www.belta.by/president/view/lukashenko-predlagaet-rossii-opredelitsja-s-formatom-prisutstvija-pogranichnikov-na-belorussko-305139-2018/
Россия возобновила проверки автомобилей и паспортов на границе с Беларусью, ссылаясь на вопросы безопасности после того, как Минск в феврале 2017 года ввел пятидневный безвизовый режим для 80 стран, включая страны Европейского союза.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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