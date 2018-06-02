Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ceba написав:avax Можешь порадоваться и поскакать,отметив очередную перемогу. Закрытие ТРЦ в Севастополе из за всяческих нарушений волнует только их владельцев и торгашей арендаторов,свидомую часть украинцев в общем ,и тебя в частности. Мне от возни с ТРЦ ни холодно,ни жарко.
Россия возобновила проверки автомобилей и паспортов на границе с Беларусью, ссылаясь на вопросы безопасности после того, как Минск в феврале 2017 года ввел пятидневный безвизовый режим для 80 стран, включая страны Европейского союза.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
В Крыму заявили, что решение о вырубке можжевельника под Ялтой было принято в Москве
Вырубка можжевельника в Гаспре проводилась без какого-либо согласования с «властями» оккупированного Крыма, заявил так называемый «министр экологии и природных ресурсов» полуострова Геннадий Нараев.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу, 1 июня, сообщает российское агентство РИА Новости (Крым).
Ранее стало известно что в Гаспре в районе санатория «Ясная поляна» вырубили около 30 краснокнижных деревьев, среди которых 24 можжевельника, четыре фисташковых дерева и три сосны. В ответственных «ведомствах» тогда заявили, что вырубка производилась законно.
«К сожалению, полномочия в этой сфере распределены, часть передали нам, но на вырубку краснокнижных растений разрешения дает Росприроднадзор. Мы отреагировали, направили обращение в ведомство, чтобы они приняли меры. Но, к сожалению, все необходимые процедуры соблюдены. Я говорю «к сожалению», потому что мы понимаем, что это наше богатство. Когда в Москве дают такие разрешения — это не совсем правильно. Мы хотим, чтобы в будущем такие разрешения выдавались с большой оглядкой на голос общественности, на позицию органов исполнительной власти Республики и местных органов власти», — заявил Геннадий Нараев.