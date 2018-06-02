RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 65666768>
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:30

cebaстополец пишет:

Зображення
Зображення
avax
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 16.09.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:36

  ceba написав:avax Можешь порадоваться и поскакать,отметив очередную перемогу. Закрытие ТРЦ в Севастополе из за всяческих нарушений волнует только их владельцев и торгашей арендаторов,свидомую часть украинцев в общем ,и тебя в частности. Мне от возни с ТРЦ ни холодно,ни жарко.


Преувеличиваете...мне тоже пх...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 07.06.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:40

Re: Імперські амбіції сусіда

Каждый пятый россиянин - бедняк, а каждый седьмой - нищий, - Росстат

Пятая часть населения России не может позволить себе покупку одежды или более дорогих вещей. 5% россиян не хватает денег даже на еду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Обеспечить себя и едой, и одеждой может 50% опрошенных. На бытовую технику и мебель есть средства у 19% респондентов.

Исследование проводилось в январе 2018 года в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Также, по последним данным Росстата, в стране более 19 миллионов нищих. То есть, тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Это 13% населения.

Реальные доходы населения России падали четыре года подряд. В 2017 году они уменьшились на 1,7% в годовом выражении, а в 2014-2016 годах — на 0,7, 3,2 и 5,8% соответственно.

Ранее сообщалось, что доходы министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева выросли за год почти в 100 раз.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42662 ... ij-rosstat
Surfer
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 264 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 15:39

"1981 год
1. Принц Великобритании женится
2. Ливерпуль выигрывает Кубок Чемпионов
3. Умирает Папа Римский

2005 год
1. Принц Великобритании женится
2. Ливерпуль выигрывает Лигу Чемпионов
3. Умирает Папа Римский

2018 год
1. Принц Великобритании женится
2. Ливерпуль в финале Лиги Чемпионов
Предупредите Папу Римского!!!" (С) :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 07.06.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:29

"Своевременное вступление Польши, и других стран восточной Европы, в НАТО, отныне залог их неприкосновенности. А кто промедлил, тот полной чашей хлебает расейское "миролюбие" (С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 07.06.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:09

Опять скандал в "союзе".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна может вернуть контроль на границе с Россией.
http://www.belta.by/president/view/lukashenko-predlagaet-rossii-opredelitsja-s-formatom-prisutstvija-pogranichnikov-na-belorussko-305139-2018/
Россия возобновила проверки автомобилей и паспортов на границе с Беларусью, ссылаясь на вопросы безопасности после того, как Минск в феврале 2017 года ввел пятидневный безвизовый режим для 80 стран, включая страны Европейского союза.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 07.04.17
Подякував: 156 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 03:19

В Крыму заявили, что решение о вырубке можжевельника под Ялтой было принято в Москве

Вырубка можжевельника в Гаспре проводилась без какого-либо согласования с «властями» оккупированного Крыма, заявил так называемый «министр экологии и природных ресурсов» полуострова Геннадий Нараев.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу, 1 июня, сообщает российское агентство РИА Новости (Крым).

Ранее стало известно что в Гаспре в районе санатория «Ясная поляна» вырубили около 30 краснокнижных деревьев, среди которых 24 можжевельника, четыре фисташковых дерева и три сосны. В ответственных «ведомствах» тогда заявили, что вырубка производилась законно.

«К сожалению, полномочия в этой сфере распределены, часть передали нам, но на вырубку краснокнижных растений разрешения дает Росприроднадзор. Мы отреагировали, направили обращение в ведомство, чтобы они приняли меры. Но, к сожалению, все необходимые процедуры соблюдены. Я говорю «к сожалению», потому что мы понимаем, что это наше богатство. Когда в Москве дают такие разрешения — это не совсем правильно. Мы хотим, чтобы в будущем такие разрешения выдавались с большой оглядкой на голос общественности, на позицию органов исполнительной власти Республики и местных органов власти», — заявил Геннадий Нараев.

https://15minut.org/news/176886-v-krymu ... o-v-moskve
Surfer
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 264 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:47

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 07.06.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:04

  Pupsik написав:

Ну а в Украине конечно будет дешеветь :)
Но конечно приятно, что у соседа корова сдохла :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5566
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3619 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:40

  Вкладчик1234 написав:Ну а в Украине конечно будет дешеветь :)
Но конечно приятно, что у соседа корова сдохла :)


Нету никакого злорадства...просто, как по мне, у людей не должно быть иллюзий...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 07.06.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 65666768>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.