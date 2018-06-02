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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 чер, 2018 20:10
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Pupsik
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Додано: Нед 03 чер, 2018 07:40
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 03 чер, 2018 08:02
Президент Сербии объяснил, что Сербия - лучший друг РФ, но Крым не признает и вступит в ЕС и НАТО, потому что так сі стало.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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