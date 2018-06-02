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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 чер, 2018 08:02
Президент Сербии объяснил, что Сербия - лучший друг РФ, но Крым не признает и вступит в ЕС и НАТО, потому что так сі стало.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:42
Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа.
Каким образом вырубка можжевельника, закрытие ТРЦ и увеличение цен на бенз относятся к имперским амбициям России?
Есть например такие новости по Крыму:
1) - 25 мая, пришёл в Севастополь к месту постоянного базирования малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» это уже шестой МРК проекта 21631 «Буян-М», пополнивший состав ВМФ России, основной задачей кораблей этого класса является поражение наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, а также уничтожение надводных целей.
2) - 24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.
3) - 31 мая, с аэродрома объединения ВВС и ПВО Северного флота на аэродром Саки (Республика Крым) прилетели 6 палубных истребителей Су-33, 2 учебно-боевых самолета Су-25УТГ и поступивший недавно на вооружение многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+. Также в Крым прибыли 45 военнослужащих летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота.
И это только за последние дни мая.
Явно чувствуется усиление военной группировки ВС России у южных границ Украины, и желание РФ полностью взять под свой контроль воздушное пространство и акватории Черного и Азовского морей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:50
Россия без боя занимает Африку
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 03 чер, 2018 11:00
Имперским амбициям недоимперии реализоваться не суждено.
При ВВХ школьников стало на 21 процент меньше, а студентов - на 40%
"Это катастрофа" - пишет имПЕРЕЦ Б.
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