Додано: Нед 03 чер, 2018 09:42

Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа.

Каким образом вырубка можжевельника, закрытие ТРЦ и увеличение цен на бенз относятся к имперским амбициям России?



Есть например такие новости по Крыму:



1) - 25 мая, пришёл в Севастополь к месту постоянного базирования малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» это уже шестой МРК проекта 21631 «Буян-М», пополнивший состав ВМФ России, основной задачей кораблей этого класса является поражение наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, а также уничтожение надводных целей.

2) - 24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

3) - 31 мая, с аэродрома объединения ВВС и ПВО Северного флота на аэродром Саки (Республика Крым) прилетели 6 палубных истребителей Су-33, 2 учебно-боевых самолета Су-25УТГ и поступивший недавно на вооружение многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+. Также в Крым прибыли 45 военнослужащих летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота.



И это только за последние дни мая.

Явно чувствуется усиление военной группировки ВС России у южных границ Украины, и желание РФ полностью взять под свой контроль воздушное пространство и акватории Черного и Азовского морей.