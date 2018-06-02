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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:10

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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 07:40

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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 08:02

Президент Сербии объяснил, что Сербия - лучший друг РФ, но Крым не признает и вступит в ЕС и НАТО, потому что так сі стало.
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:42

Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа.
Каким образом вырубка можжевельника, закрытие ТРЦ и увеличение цен на бенз относятся к имперским амбициям России?

Есть например такие новости по Крыму:

1) - 25 мая, пришёл в Севастополь к месту постоянного базирования малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» это уже шестой МРК проекта 21631 «Буян-М», пополнивший состав ВМФ России, основной задачей кораблей этого класса является поражение наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, а также уничтожение надводных целей.
2) - 24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.
3) - 31 мая, с аэродрома объединения ВВС и ПВО Северного флота на аэродром Саки (Республика Крым) прилетели 6 палубных истребителей Су-33, 2 учебно-боевых самолета Су-25УТГ и поступивший недавно на вооружение многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+. Также в Крым прибыли 45 военнослужащих летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота.

И это только за последние дни мая.
Явно чувствуется усиление военной группировки ВС России у южных границ Украины, и желание РФ полностью взять под свой контроль воздушное пространство и акватории Черного и Азовского морей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:50

Россия без боя занимает Африку

https://ria.ru/analytics/20180601/1521817838.html
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:00

Имперским амбициям недоимперии реализоваться не суждено.

При ВВХ школьников стало на 21 процент меньше, а студентов - на 40%

Численность школьников в России за последние 17 лет снизилась на 21,7%. Об этом говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования за 2017 год, размещенном в субботу на сайте кабмина.
"За последние 17 лет (с 2000-го по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%, - говорится в документе. - "Демографическая яма" с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования".
В докладе отмечается, что "прогнозная численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн человек)".


"Это катастрофа" - пишет имПЕРЕЦ Б. :D
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