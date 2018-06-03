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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:30

  Surfer написав:Унылые ватные тролли видители не находят связь имперских амбиций и вырубленных вековых можжевельников , закрытие ТРЦ,
Водохранилище пересохло: в сети показали печальное фото из Крыма
Воскресенье, 03 июня 2018, 05:37



К имперским амбициям данные события отношения не имеют, и приплетать их сюда глупо.
С таким же успехом вы можете написать, что в деревне Ивановка Пензенской области у бабы Нины коза сдохла (с комментарием -вот оно тлетворное влияние имперского мышления! :) )
Глупо, не так ли?

А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет.
Хотя я не сомневаюсь, что украинские СМИ так и продолжат вас развлекать новостями о "страшной засухе в Крыму" и последующих годах.

  Surfer написав:противопоставляя насыщение некогда цветущего полуострова оружием.


А вот это как раз напрямую "имперские амбиции" - и не замечать это или тем более отрицать не только глупо, но ещё и очень опасно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:42

  Shram написав:Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа.
24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.


Переход трех катеров - это имперские амбиции? Ну, какая империя, такие и амбиции. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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  #<1 ... 66676869
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