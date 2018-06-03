|
|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:30
Surfer написав:
Унылые ватные тролли видители не находят связь имперских амбиций и вырубленных вековых можжевельников , закрытие ТРЦ,
Водохранилище пересохло: в сети показали печальное фото из Крыма
Воскресенье, 03 июня 2018, 05:37
К имперским амбициям данные события отношения не имеют, и приплетать их сюда глупо.
С таким же успехом вы можете написать, что в деревне Ивановка Пензенской области у бабы Нины коза сдохла (с комментарием -вот оно тлетворное влияние имперского мышления!
)
Глупо, не так ли?
А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет.
Хотя я не сомневаюсь, что украинские СМИ так и продолжат вас развлекать новостями о "страшной засухе в Крыму" и последующих годах.
Surfer написав:
противопоставляя насыщение некогда цветущего полуострова оружием.
А вот это как раз напрямую "имперские амбиции" - и не замечать это или тем более отрицать не только глупо, но ещё и очень опасно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 2118
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:42
Shram написав:
Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа.
24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь
для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.
Переход трех катеров - это имперские амбиции? Ну, какая империя, такие и амбиции.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2036
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:53
Shram написав:
А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет
.
Ну конечно. Ведь в советское время геологи и гидрологи были идиоты и построили канал в Крым просто так.
А истощение и салинизация существующих источников в Крыму - это сказки Госдепа.
Ну что ж, чаще повторяйте "санкции ни на что не влияют"... вернее, "ничего не будет".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2036
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:59
Sommer написав: Shram написав:
Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа.
24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь
для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.
Переход трех катеров - это имперские амбиции? Ну, какая империя, такие и амбиции.
Как некрасиво вырвать из контекста, и сделать вид что очень смешно...
За пять последних дней мая - три артиреллийских катера (аналоги разрекламированной петиной Гюрзы), один малый ракетный корабль , и 9 истребителей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 2118
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|