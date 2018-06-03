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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 67686970>
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:30

  Surfer написав:Унылые ватные тролли видители не находят связь имперских амбиций и вырубленных вековых можжевельников , закрытие ТРЦ,
Водохранилище пересохло: в сети показали печальное фото из Крыма
Воскресенье, 03 июня 2018, 05:37



К имперским амбициям данные события отношения не имеют, и приплетать их сюда глупо.
С таким же успехом вы можете написать, что в деревне Ивановка Пензенской области у бабы Нины коза сдохла (с комментарием -вот оно тлетворное влияние имперского мышления! :) )
Глупо, не так ли?

А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет.
Хотя я не сомневаюсь, что украинские СМИ так и продолжат вас развлекать новостями о "страшной засухе в Крыму" и последующих годах.

  Surfer написав:противопоставляя насыщение некогда цветущего полуострова оружием.


А вот это как раз напрямую "имперские амбиции" - и не замечать это или тем более отрицать не только глупо, но ещё и очень опасно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:42

  Shram написав:Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа.
24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.


Переход трех катеров - это имперские амбиции? Ну, какая империя, такие и амбиции. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:53

  Shram написав:А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет.


Ну конечно. Ведь в советское время геологи и гидрологи были идиоты и построили канал в Крым просто так.

А истощение и салинизация существующих источников в Крыму - это сказки Госдепа.

Ну что ж, чаще повторяйте "санкции ни на что не влияют"... вернее, "ничего не будет".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:59

  Sommer написав:
  Shram написав:Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа.
24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.


Переход трех катеров - это имперские амбиции? Ну, какая империя, такие и амбиции. :mrgreen:


Как некрасиво вырвать из контекста, и сделать вид что очень смешно...

За пять последних дней мая - три артиреллийских катера (аналоги разрекламированной петиной Гюрзы), один малый ракетный корабль , и 9 истребителей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:45

Shram А вы сравните численность войск РФ находящихся в Крыму сейчас с численностью украинских войск находившихся в Крыму до 2014 года.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:48

Я считаю, это прекрасно.
https://newsone.ua/news/society/lufthansa-snjala-rolik-pro-chm-2018-v-rossii-na-rusanovke-iz-za-zapretov-semki-v-samoj-rossii.html
Немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве ролик, который посвящен проведению Чемпионата мира-2018 в России. Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице компании в Facebook.

Так, на представленном видео двое мужчин стоят на берегу реки и говорят о том, что в этом году Чемпионат мира проходит в России. При этом внизу кадра значится подпись "Russland 2018". Уже в конце ролика звучит песня "Калинка-малинка".

Этой рекой, на берегу которой стоят главные герои, оказался Русановкий канал, который находится в спальном районе Киева.


Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране...

Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:13

  Sommer написав:Я считаю, это прекрасно.

Немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве ролик, который посвящен проведению Чемпионата мира-2018 в России. Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице компании в Facebook.


Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране...
Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель.


Скорее всего, где было дешевле всего заказать съёмку рекламы, там и заказали.
Видать зарплаты российских рекламщиков повыше чем киевских.
Нда...
Видать совсем плохо с выжиманием перемог, если даже низкие зарплаты украинцев приходится за достижение выдавать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:14

  ceba написав:Shram А вы сравните численность войск РФ находящихся в Крыму сейчас с численностью украинских войск находившихся в Крыму до 2014 года.


Что мне должны дать эти данные?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:26

Я считаю, что это прекрасно: "Банки Швейцарии заблокировали счета Вексельберга"
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:49

  Shram написав:
  ceba написав:Shram А вы сравните численность войск РФ находящихся в Крыму сейчас с численностью украинских войск находившихся в Крыму до 2014 года.


Что мне должны дать эти данные?
Эти данные ничего лично вам не дадут. Они покажут динамику милитаризации Крыма. На ряду с поступлением новых кораблей и самолетов,наверняка идет списание старых. В любом случае современной милитаризации Крыма далеко до милитаризации советских времен.
ceba
 
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