Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Surfer написав:Унылые ватные тролли видители не находят связь имперских амбиций и вырубленных вековых можжевельников , закрытие ТРЦ,
Водохранилище пересохло: в сети показали печальное фото из Крыма Воскресенье, 03 июня 2018, 05:37
К имперским амбициям данные события отношения не имеют, и приплетать их сюда глупо. С таким же успехом вы можете написать, что в деревне Ивановка Пензенской области у бабы Нины коза сдохла (с комментарием -вот оно тлетворное влияние имперского мышления! ) Глупо, не так ли?
А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет. Хотя я не сомневаюсь, что украинские СМИ так и продолжат вас развлекать новостями о "страшной засухе в Крыму" и последующих годах.
Surfer написав:противопоставляя насыщение некогда цветущего полуострова оружием.
А вот это как раз напрямую "имперские амбиции" - и не замечать это или тем более отрицать не только глупо, но ещё и очень опасно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа. 24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.
Переход трех катеров - это имперские амбиции? Ну, какая империя, такие и амбиции.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Shram написав:А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет.
Ну конечно. Ведь в советское время геологи и гидрологи были идиоты и построили канал в Крым просто так.
А истощение и салинизация существующих источников в Крыму - это сказки Госдепа.
Ну что ж, чаще повторяйте "санкции ни на что не влияют"... вернее, "ничего не будет".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Shram написав:Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа. 24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.
Переход трех катеров - это имперские амбиции? Ну, какая империя, такие и амбиции.
Как некрасиво вырвать из контекста, и сделать вид что очень смешно...
За пять последних дней мая - три артиреллийских катера (аналоги разрекламированной петиной Гюрзы), один малый ракетный корабль , и 9 истребителей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве ролик, который посвящен проведению Чемпионата мира-2018 в России. Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице компании в Facebook.
Так, на представленном видео двое мужчин стоят на берегу реки и говорят о том, что в этом году Чемпионат мира проходит в России. При этом внизу кадра значится подпись "Russland 2018". Уже в конце ролика звучит песня "Калинка-малинка".
Этой рекой, на берегу которой стоят главные герои, оказался Русановкий канал, который находится в спальном районе Киева.
Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране...
Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве ролик, который посвящен проведению Чемпионата мира-2018 в России. Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице компании в Facebook.
Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране... Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель.
Скорее всего, где было дешевле всего заказать съёмку рекламы, там и заказали. Видать зарплаты российских рекламщиков повыше чем киевских. Нда... Видать совсем плохо с выжиманием перемог, если даже низкие зарплаты украинцев приходится за достижение выдавать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
ceba написав:Shram А вы сравните численность войск РФ находящихся в Крыму сейчас с численностью украинских войск находившихся в Крыму до 2014 года.
Что мне должны дать эти данные?
Эти данные ничего лично вам не дадут. Они покажут динамику милитаризации Крыма. На ряду с поступлением новых кораблей и самолетов,наверняка идет списание старых. В любом случае современной милитаризации Крыма далеко до милитаризации советских времен.