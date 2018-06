Форуми / Казна: бюджет, податки,

Додано: Пон 04 чер, 2018 16:30

Унылые ватные тролли видители не находят связь имперских амбиций и вырубленных вековых можжевельников , закрытие ТРЦ,

Водохранилище пересохло: в сети показали печальное фото из Крыма

Воскресенье, 03 июня 2018, 05:37



Унылые ватные тролли видители не находят связь имперских амбиций и вырубленных вековых можжевельников , закрытие ТРЦ,



К имперским амбициям данные события отношения не имеют, и приплетать их сюда глупо.

С таким же успехом вы можете написать, что в деревне Ивановка Пензенской области у бабы Нины коза сдохла (с комментарием -вот оно тлетворное влияние имперского мышления! )

Глупо, не так ли?



А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет.

Хотя я не сомневаюсь, что украинские СМИ так и продолжат вас развлекать новостями о "страшной засухе в Крыму" и последующих годах.



Surfer написав: противопоставляя насыщение некогда цветущего полуострова оружием. противопоставляя насыщение некогда цветущего полуострова оружием.



А вот это как раз напрямую "имперские амбиции" - и не замечать это или тем более отрицать не только глупо, но ещё и очень опасно.

24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа.24 мая,для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.



Переход трех катеров - это имперские амбиции? Ну, какая империя, такие и амбиции.

А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что



Ну конечно. Ведь в советское время геологи и гидрологи были идиоты и построили канал в Крым просто так.



А истощение и салинизация существующих источников в Крыму - это сказки Госдепа.



Додано: Пон 04 чер, 2018 16:53

Ну конечно. Ведь в советское время геологи и гидрологи были идиоты и построили канал в Крым просто так.

А истощение и салинизация существующих источников в Крыму - это сказки Госдепа.

Ну что ж, чаще повторяйте "санкции ни на что не влияют"... вернее, "ничего не будет".

24 мая, артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Мне кажется форумчане в этой ветке постят много оффтопа.24 мая,для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.



Переход трех катеров - это имперские амбиции? Ну, какая империя, такие и амбиции. Переход трех катеров - это имперские амбиции? Ну, какая империя, такие и амбиции.



Как некрасиво вырвать из контекста, и сделать вид что очень смешно...



Додано: Пон 04 чер, 2018 16:59

Как некрасиво вырвать из контекста, и сделать вид что очень смешно...

За пять последних дней мая - три артиреллийских катера (аналоги разрекламированной петиной Гюрзы), один малый ракетный корабль , и 9 истребителей.

Додано: Пон 04 чер, 2018 19:45

https://newsone.ua/news/society/lufthansa-snjala-rolik-pro-chm-2018-v-rossii-na-rusanovke-iz-za-zapretov-semki-v-samoj-rossii.html

Немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве ролик, который посвящен проведению Чемпионата мира-2018 в России. Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице компании в Facebook.



Так, на представленном видео двое мужчин стоят на берегу реки и говорят о том, что в этом году Чемпионат мира проходит в России. При этом внизу кадра значится подпись "Russland 2018". Уже в конце ролика звучит песня "Калинка-малинка".



Этой рекой, на берегу которой стоят главные герои, оказался Русановкий канал, который находится в спальном районе Киева.



Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране...



Додано: Пон 04 чер, 2018 19:48

Я считаю, это прекрасно.

Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране...

Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель.



Немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве ролик, который посвящен проведению Чемпионата мира-2018 в России. Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице компании в Facebook.





Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране...

Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель. Я считаю, это прекрасно.Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране...Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель.



Скорее всего, где было дешевле всего заказать съёмку рекламы, там и заказали.

Видать зарплаты российских рекламщиков повыше чем киевских.

Нда...

Додано: Пон 04 чер, 2018 20:13

Скорее всего, где было дешевле всего заказать съёмку рекламы, там и заказали.
Видать зарплаты российских рекламщиков повыше чем киевских.
Нда...
Видать совсем плохо с выжиманием перемог, если даже низкие зарплаты украинцев приходится за достижение выдавать.



Додано: Пон 04 чер, 2018 20:14

Что мне должны дать эти данные?

Додано: Пон 04 чер, 2018 20:26

Я считаю, что это прекрасно: "Банки Швейцарии заблокировали счета Вексельберга"



