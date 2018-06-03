Додано: Пон 04 чер, 2018 16:30

Surfer написав: Унылые ватные тролли видители не находят связь имперских амбиций и вырубленных вековых можжевельников , закрытие ТРЦ,

Водохранилище пересохло: в сети показали печальное фото из Крыма

Воскресенье, 03 июня 2018, 05:37



Унылые ватные тролли видители не находят связь имперских амбиций и вырубленных вековых можжевельников , закрытие ТРЦ,

Surfer написав: противопоставляя насыщение некогда цветущего полуострова оружием. противопоставляя насыщение некогда цветущего полуострова оружием.

К имперским амбициям данные события отношения не имеют, и приплетать их сюда глупо.С таким же успехом вы можете написать, что в деревне Ивановка Пензенской области у бабы Нины коза сдохла (с комментарием -вот оно тлетворное влияние имперского мышления!Глупо, не так ли?А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет.Хотя я не сомневаюсь, что украинские СМИ так и продолжат вас развлекать новостями о "страшной засухе в Крыму" и последующих годах.А вот это как раз напрямую "имперские амбиции" - и не замечать это или тем более отрицать не только глупо, но ещё и очень опасно.