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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:05

  ceba написав: В любом случае современной милитаризации Крыма далеко до милитаризации советских времен.


Думаю что и в целом милитаризации России далеко до СССР.
Однако, это не избавляет от угроз Украине со стороны Крыма.
Уже сейчас достаточно часто появляются сообщения об остановках, обысках и проверках украинских судов в акватории Азовского моря. Это идет сильно вразрез со словами руководства России о том что они хотят нормализации отношений с Украиной.
Значит и далее противостояние будет нарастать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:13

  Shram написав:
Думаю что и в целом милитаризации России далеко до СССР.
Однако, это не избавляет от угроз Украине со стороны Крыма.
Уже сейчас достаточно часто появляются сообщения об остановках, обысках и проверках украинских судов в акватории Азовского моря. Это идет сильно вразрез со словами руководства России о том что они хотят нормализации отношений с Украиной.
Значит и далее противостояние будет нарастать.
проверки в Азовском море это из за "Норда",неужели вам не понятно.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:01

  Shram написав:
  Sommer написав:Я считаю, это прекрасно.

Немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве ролик, который посвящен проведению Чемпионата мира-2018 в России. Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице компании в Facebook.


Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране...
Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель.


Скорее всего, где было дешевле всего заказать съёмку рекламы, там и заказали.
Видать зарплаты российских рекламщиков повыше чем киевских.


Пошли выдумки?

Скорее причина в этом:

Как пишет Борис Райтшустер в своем посте, один из членов съемочной группы ролика на условиях анонимности рассказал ему: видео было решено снимать в Киеве, поскольку в России для этого было бы слишком сложно получить все разрешения. "С ума сойти! Ролик для немецкой аудитории, в котором рекламируется космополитичная Россия, намеренно снимается в Киеве, потому что при Путине Россия является слишком закрытой страной!"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:52

  Sommer написав:
Скорее причина в этом:

Как пишет Борис Райтшустер в своем посте, один из членов съемочной группы ролика на условиях анонимности рассказал ему: видео было решено снимать в Киеве, поскольку в России для этого было бы слишком сложно получить все разрешения.


Ну вот видите, вы всё сами нашли.
Люфтганза обратилась к русским, оказалось что на то что хотят немцы, там нужны какие-то разрешения. Потом обратилась к украинцам - те сказали что сделают без разрешений.
Видать Люфтганза решила, что для немцев что Киев, что Москва все одно и тоже, так пусть будет то что проще и быстрее.
Так причем тут троллинг?
Я могу вам сказать, что в половине голливудских фильмов Москву снимают в Будапеште, Кракове и прочих городах Восточной Европы. И что теперь?
Смешные вы всё-таки...обличители ...

Опять ушли в оффтоп.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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  #<1 ... 67686970
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