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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 67686970 Додано: Пон 04 чер, 2018 21:05 ceba написав: В любом случае современной милитаризации Крыма далеко до милитаризации советских времен. В любом случае современной милитаризации Крыма далеко до милитаризации советских времен.



Думаю что и в целом милитаризации России далеко до СССР.

Однако, это не избавляет от угроз Украине со стороны Крыма.

Уже сейчас достаточно часто появляются сообщения об остановках, обысках и проверках украинских судов в акватории Азовского моря. Это идет сильно вразрез со словами руководства России о том что они хотят нормализации отношений с Украиной.

Значит и далее противостояние будет нарастать. Думаю что и в целом милитаризации России далеко до СССР.Однако, это не избавляет от угроз Украине со стороны Крыма.Уже сейчас достаточно часто появляются сообщения об остановках, обысках и проверках украинских судов в акватории Азовского моря. Это идет сильно вразрез со словами руководства России о том что они хотят нормализации отношений с Украиной.Значит и далее противостояние будет нарастать. Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2125 З нами з: 26.03.16 Подякував: 102 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 21:13 Shram написав:

Думаю что и в целом милитаризации России далеко до СССР.

Однако, это не избавляет от угроз Украине со стороны Крыма.

Уже сейчас достаточно часто появляются сообщения об остановках, обысках и проверках украинских судов в акватории Азовского моря. Это идет сильно вразрез со словами руководства России о том что они хотят нормализации отношений с Украиной.

Значит и далее противостояние будет нарастать. Думаю что и в целом милитаризации России далеко до СССР.Однако, это не избавляет от угроз Украине со стороны Крыма.Уже сейчас достаточно часто появляются сообщения об остановках, обысках и проверках украинских судов в акватории Азовского моря. Это идет сильно вразрез со словами руководства России о том что они хотят нормализации отношений с Украиной.Значит и далее противостояние будет нарастать. проверки в Азовском море это из за "Норда",неужели вам не понятно. проверки в Азовском море это из за "Норда",неужели вам не понятно. ceba Повідомлень: 2804 З нами з: 12.03.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 22:01 Shram написав: Sommer написав: Я считаю, это прекрасно.



Немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве ролик, который посвящен проведению Чемпионата мира-2018 в России. Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице компании в Facebook.





Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране...

Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель. Я считаю, это прекрасно.Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране...Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель.



Скорее всего, где было дешевле всего заказать съёмку рекламы, там и заказали.

Видать зарплаты российских рекламщиков повыше чем киевских.

Скорее всего, где было дешевле всего заказать съёмку рекламы, там и заказали.Видать зарплаты российских рекламщиков повыше чем киевских.



Пошли выдумки?



Скорее причина в этом:



Как пишет Борис Райтшустер в своем посте, один из членов съемочной группы ролика на условиях анонимности рассказал ему: видео было решено снимать в Киеве, поскольку в России для этого было бы слишком сложно получить все разрешения. "С ума сойти! Ролик для немецкой аудитории, в котором рекламируется космополитичная Россия, намеренно снимается в Киеве, потому что при Путине Россия является слишком закрытой страной!" Пошли выдумки?Скорее причина в этом: Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 2044 З нами з: 07.04.17 Подякував: 158 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 22:52 Sommer написав:

Скорее причина в этом:



Как пишет Борис Райтшустер в своем посте, один из членов съемочной группы ролика на условиях анонимности рассказал ему: видео было решено снимать в Киеве, поскольку в России для этого было бы слишком сложно получить все разрешения. Скорее причина в этом:



Ну вот видите, вы всё сами нашли.

Люфтганза обратилась к русским, оказалось что на то что хотят немцы, там нужны какие-то разрешения. Потом обратилась к украинцам - те сказали что сделают без разрешений.

Видать Люфтганза решила, что для немцев что Киев, что Москва все одно и тоже, так пусть будет то что проще и быстрее.

Так причем тут троллинг?

Я могу вам сказать, что в половине голливудских фильмов Москву снимают в Будапеште, Кракове и прочих городах Восточной Европы. И что теперь?

Смешные вы всё-таки...обличители ...



Опять ушли в оффтоп. Ну вот видите, вы всё сами нашли.Люфтганза обратилась к русским, оказалось что на то что хотят немцы, там нужны какие-то разрешения. Потом обратилась к украинцам - те сказали что сделают без разрешений.Видать Люфтганза решила, что для немцев что Киев, что Москва, так пусть будет то что проще и быстрее.Так причем тут троллинг?Я могу вам сказать, что в половине голливудских фильмов Москву снимают в Будапеште, Кракове и прочих городах Восточной Европы. И что теперь?Смешные вы всё-таки...обличители ...Опять ушли в оффтоп. Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2125 З нами з: 26.03.16 Подякував: 102 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 67686970 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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