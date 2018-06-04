Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ceba написав: В любом случае современной милитаризации Крыма далеко до милитаризации советских времен.
Думаю что и в целом милитаризации России далеко до СССР. Однако, это не избавляет от угроз Украине со стороны Крыма. Уже сейчас достаточно часто появляются сообщения об остановках, обысках и проверках украинских судов в акватории Азовского моря. Это идет сильно вразрез со словами руководства России о том что они хотят нормализации отношений с Украиной. Значит и далее противостояние будет нарастать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав: Думаю что и в целом милитаризации России далеко до СССР. Однако, это не избавляет от угроз Украине со стороны Крыма. Уже сейчас достаточно часто появляются сообщения об остановках, обысках и проверках украинских судов в акватории Азовского моря. Это идет сильно вразрез со словами руководства России о том что они хотят нормализации отношений с Украиной. Значит и далее противостояние будет нарастать.
проверки в Азовском море это из за "Норда",неужели вам не понятно.
Немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве ролик, который посвящен проведению Чемпионата мира-2018 в России. Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице компании в Facebook.
Рекламу "сверхдержавы" снимать в соседней якобы давно развалившейся стране... Это одновременно и троллинг 80+ уровня и показатель.
Скорее всего, где было дешевле всего заказать съёмку рекламы, там и заказали. Видать зарплаты российских рекламщиков повыше чем киевских.
Пошли выдумки?
Скорее причина в этом:
Как пишет Борис Райтшустер в своем посте, один из членов съемочной группы ролика на условиях анонимности рассказал ему: видео было решено снимать в Киеве, поскольку в России для этого было бы слишком сложно получить все разрешения. "С ума сойти! Ролик для немецкой аудитории, в котором рекламируется космополитичная Россия, намеренно снимается в Киеве, потому что при Путине Россия является слишком закрытой страной!"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Как пишет Борис Райтшустер в своем посте, один из членов съемочной группы ролика на условиях анонимности рассказал ему: видео было решено снимать в Киеве, поскольку в России для этого было бы слишком сложно получить все разрешения.
Ну вот видите, вы всё сами нашли. Люфтганза обратилась к русским, оказалось что на то что хотят немцы, там нужны какие-то разрешения. Потом обратилась к украинцам - те сказали что сделают без разрешений. Видать Люфтганза решила, что для немцев что Киев, что Москва все одно и тоже, так пусть будет то что проще и быстрее. Так причем тут троллинг? Я могу вам сказать, что в половине голливудских фильмов Москву снимают в Будапеште, Кракове и прочих городах Восточной Европы. И что теперь? Смешные вы всё-таки...обличители ...
Опять ушли в оффтоп.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Ну вот видите, вы всё сами нашли. Люфтганза обратилась к русским, оказалось что на то что хотят немцы, там нужны какие-то разрешения. Потом обратилась к украинцам - те сказали что сделают без разрешений.Видать Люфтганза решила, что для немцев что Киев, что Москва все одно и тоже, так пусть будет то что проще и быстрее.
опять вранье и передергивание кремлеботов. Суть истории в том что ролик снимался об якобы открытости рассеи. Но по факту Люфтганзе даже не дали разрешения на сьемку вполне лояльного для рассеи ролика. А дали как раз в Украине. Это все равно что рекламу таза снимать с БМВ в кадре и пытаться всех убедить что вот она жестяная-лубяная лада-калина. Это обстоятельство меняет всю суть диаметрально, как бы не пыжился русотроль про "одно и то же". Украина - не расея.
Shram написав:А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет. Хотя я не сомневаюсь, что украинские СМИ так и продолжат вас развлекать новостями о "страшной засухе в Крыму" и последующих годах.
Да ну так уж и украинские ? Так уж и ни на что не повлияло ? Опять кремлеботское вранье.
В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. [b]Об этом говорится в распоряжении российского главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства.
«Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования «чрезвычайная ситуация». Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования», – говорится в документе.
Согласно распоряжению, администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить всех мер, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском правительстве Крыма.
Кроме того, сообщается, что Минсельхозу полуострова до 30 июня 2018 года необходимо подготовить и направить в профильное российское министерство документы для компенсации ущерба крымским аграриям.
Ранее Минсельхоз Крыма сообщал, что крымские аграрии соберут урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего – всего 800 тысяч тонн – из-за плохой погоды.
В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.
Прямая информация от крымских марионеток кремлевского окукупационного режима а не параграфы из ольгинских методичек про "все хорошо, прекрасная маркиза".
Люфтганзе об этом расскажите, а то они разницы не видят.
Surfer написав:
Shram написав:А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет. Хотя я не сомневаюсь, что украинские СМИ так и продолжат вас развлекать новостями о "страшной засухе в Крыму" и последующих годах.
Да ну так уж и украинские ? Так уж и ни на что не повлияло ? Опять кремлеботское вранье.
В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.
Прямая информация от крымских марионеток кремлевского окукупационного режима а не параграфы из ольгинских методичек про "все хорошо, прекрасная маркиза".
Ну я разве отрицал что там засуха? Я говорю о том что это ничего не меняет. Ни для украинцев, ни для россиян. 4 год подряд там засуха, и что изменилось?
Кстати, в Запорожской области тоже засуха. Но вам же это не интересно. Вам веселее знать что у соседа корова хромает, чем озаботится своей.
Запорожские поля страдают от аномальной засухи: Аграрии приостановили сев
Об этом сообщили в Департаменте агропромышленного развития ЗОГА, передает Depo.Запорожье.
Аномально теплая весна привела к засухе: желтеет и сохнет на большинстве участков озимая пшеница, в отдельных районах погибают ячмень и горох, в критическом состоянии подсолнух. В связи с отсутствием влаги в почве запорожские аграрии приостановили сев поздних культур.
Хотя не удивлюсь, что у вас и в засухе на Запорожье виноват будет Кремль...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
АК "Нафтогаз Украины" на прошлой неделе направила ходатайства об аресте долей ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний "Газпрому". Ходатайства были поданы для обеспечения права "Нафтогаза" на получение $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства.
Люфтганзе об этом расскажите, а то они разницы не видят.
Опять вранье. После этого скандала Люфтганза удалила ролик - поэтому очень даже рассмотрели разницу.
Кстати, в Запорожской области тоже засуха.
Одно дело засуха другое дело режим чрезвычайной ситуации о котором четко сообщено на портале крымской администрации. Как и о потерях на млрд рублей. Что меняет ? Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь - тем чем он был до 54 года под рассеей. На освоение солончаковых земель , опреснение украина потратила десятилетия. Уничтожение солончаками происходит гораздо быстрее. Это и есть печальный результат имперских амбиций нездорового соседа. Как и в Абхазии, в общем, туда куда так же вероломно влез "русский мир".
Surfer написав: На освоение солончаковых земель , опреснение украина потратила десятилетия.
Тысячелетия, полагаю. Канал, ровно как и многие другие масштабные проекты строили всей большой страной и УССР была всего лишь частью таковой. Это не совкодр0чество, но перекручивать и присваивать тоже нех, ибо это вотчина питуна, не?