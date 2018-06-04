Додано: Вів 05 чер, 2018 00:20

Ну вот видите, вы всё сами нашли.

Люфтганза обратилась к русским, оказалось что на то что хотят немцы, там нужны какие-то разрешения. Потом обратилась к украинцам - те сказали что сделают без разрешений.Видать Люфтганза решила, что для немцев что Киев, что Москва все одно и тоже, так пусть будет то что проще и быстрее.

Shram написав: А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия, то опыт уже 4 лет показал что ничего не будет.

Хотя я не сомневаюсь, что украинские СМИ так и продолжат вас развлекать новостями о "страшной засухе в Крыму" и последующих годах. А про пересохшие водохранилища и засуху с 2014 каждый год пишут. Только это никак ни на что не повлияло. И если в 2014-15 годах ещё можно было надеяться на хоть какие-то политические/социальные/демографические/экономические последствия,Хотя я не сомневаюсь, что украинские СМИ так и продолжат вас развлекать новостями о "страшной засухе в Крыму" и последующих годах.

В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи[ /b]

04 Июнь 2018, 15:06



В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. [b]Об этом говорится в распоряжении российского главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства.



«Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования «чрезвычайная ситуация». Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования», – говорится в документе.



Согласно распоряжению, администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить всех мер, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском правительстве Крыма.



Кроме того, сообщается, что Минсельхозу полуострова до 30 июня 2018 года необходимо подготовить и направить в профильное российское министерство документы для компенсации ущерба крымским аграриям.



Ранее Минсельхоз Крыма сообщал, что крымские аграрии соберут урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего – всего 800 тысяч тонн – из-за плохой погоды.



В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.



Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования», – говорится в документе.Согласно распоряжению, администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить всех мер, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском правительстве Крыма.Кроме того, сообщается, что Минсельхозу полуострова до 30 июня 2018 года необходимо подготовить и направить в профильное российское министерство документы для компенсации ущерба крымским аграриям.

опять вранье и передергивание кремлеботов. Суть истории в том что ролик снимался об якобы открытости рассеи. Но по факту Люфтганзе даже не дали разрешения на сьемку вполне лояльного для рассеи ролика. А дали как раз в Украине. Это все равно что рекламу таза снимать с БМВ в кадре и пытаться всех убедить что вот она жестяная-лубяная лада-калина. Это обстоятельство меняет всю суть диаметрально, как бы не пыжился русотроль про "одно и то же". Украина - не расея.Да ну так уж и украинские ? Так уж и ни на что не повлияло ? Опять кремлеботское вранье.Прямая информация от крымских марионеток кремлевского окукупационного режима а не параграфы из ольгинских методичек про "все хорошо, прекрасная маркиза".