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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:11
Shram написав: Surfer написав:
Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь
Так а кто перекрыл канал?
Разве не от Украины зависит пустит она воду в Крым или нет?
Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:26
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:37
Sommer написав: Shram написав: Surfer написав:
Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь
Так а кто перекрыл канал?
Разве не от Украины зависит пустит она воду в Крым или нет?
Или "Так не доставайся же ты никому!"
Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?
Понятно, всё таки "так не доставайся ты никому".
Если не наше, то пусть будет пустыня.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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