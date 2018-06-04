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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:11

  Shram написав:
  Surfer написав:Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь


Так а кто перекрыл канал?
Разве не от Украины зависит пустит она воду в Крым или нет?


Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:26

Ждите скоро Крым усохнет. https://ria.ru/politics/20180605/1522109019.html
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:37

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Surfer написав:Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь


Так а кто перекрыл канал?
Разве не от Украины зависит пустит она воду в Крым или нет?
Или "Так не доставайся же ты никому!"


Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?


Понятно, всё таки "так не доставайся ты никому".
Если не наше, то пусть будет пустыня.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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  #<1 ... 68697071
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