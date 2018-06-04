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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:11

  Shram написав:
  Surfer написав:Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь


Так а кто перекрыл канал?
Разве не от Украины зависит пустит она воду в Крым или нет?


Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:26

Ждите скоро Крым усохнет. https://ria.ru/politics/20180605/1522109019.html
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:37

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Surfer написав:Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь


Так а кто перекрыл канал?
Разве не от Украины зависит пустит она воду в Крым или нет?
Или "Так не доставайся же ты никому!"


Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?


Понятно, всё таки "так не доставайся ты никому".
Если не наше, то пусть будет пустыня.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:23

  Shram написав:
  Sommer написав:Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?


Понятно, всё таки "так не доставайся ты никому".
Если не наше, то пусть будет пустыня.


Т.е. по мнению кремлеботов Украина отключила Крыму воду, чтобы сделать из него пустыню?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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  #<1 ... 68697071
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