Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:11
Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:26
Ждите скоро Крым усохнет.
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:37
Понятно, всё таки "так не доставайся ты никому".
Если не наше, то пусть будет пустыня.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:23
Т.е. по мнению кремлеботов Украина отключила Крыму воду, чтобы сделать из него пустыню?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 05 чер, 2018 19:28
Потихоньку раскручивают еще одно интересное событие:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:35
Это и есть классическое совкодp0чеpство. Давайте вспомним Киевских князей , основателей мацквы или украинских строитиелей жд магистралей, нефтегазовой инфраструктуры расеи - если так мерять там вообще рашке гулькин нос останется.
Или вспомнить как газ с западной Украины на шарик на рашу шел по Ужгород - помары-Уренгой ? а с 91 по "братски" украине за 500 баксов ? А прикольно было бы если бы Украина сейчас тоже куб воды по 500 зеленых крысчанским оккупантам откапывала. Как аукнется так и откликнется так сказать.
в 91 году честно сели , все поделили. Это наше это ваше, все, совок сдох. Нет рашистам надо вновь взбрендило переписывать историю из за своих имперских шизофренических бредней и опять делить старые границы и т.п. И поэтому именно совкодр0черы продолжают считать собственность Украины "своей" - будь то Крым, Донбасс, Абхазиия с Оснетией или каховского водохранилища. Нет это территория Украины и абсолютное право Украины бороться с оккупантами укравшими Крым вместе с украинской собственностью.
Именно поэтому Крым в 54 году и был отдан Украине потому что к ней он привязан физически - и ни по какому мосту воду в Крым не дашь. Именно потому что рукожопые до 54 года не могли ничего сделать в Крыму - его передали украинцам которые облагораживали Крым - поднимали сельское хозяйство , и так далее. Именно с балланса УССР а потом Украины в Крым было вложено порядка 100 млрд долл в дотационный Крым и на воду в том числе. Только полные дегенераты не могли этого понимать - с одной стороны те кто начинал аннексию и с другой кто ее поддерживал - ну предателей конечно же не жалко. Таким образом в том что Крым усыхает и без воды , без сельского хозяйства и без туристов , превращаясь в полноценный остров невезения - винить только рашистских оккупантов и крысчан-предателей их подержавших.
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