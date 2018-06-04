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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 68697071 Додано: Вів 05 чер, 2018 16:11 Shram написав: Surfer написав: Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь



Так а кто перекрыл канал?

Разве не от Украины зависит пустит она воду в Крым или нет?

Так а кто перекрыл канал?Разве не от Украины зависит пустит она воду в Крым или нет?



Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет? Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 2053 З нами з: 07.04.17 Подякував: 158 раз. Подякували: 325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 16:26 https://ria.ru/politics/20180605/1522109019.html Ждите скоро Крым усохнет. ceba Повідомлень: 2805 З нами з: 12.03.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 16:37 Sommer написав: Shram написав: Surfer написав: Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь Уничтожает напрочь слельское хозяйство в Крыму , одной из важнейших составляющих экономики Крыма. Превращая Крым в солончаковую пустошь



Так а кто перекрыл канал?

Разве не от Украины зависит пустит она воду в Крым или нет?

Или "Так не доставайся же ты никому!"

Так а кто перекрыл канал?Разве не от Украины зависит пустит она воду в Крым или нет?Или "Так не доставайся же ты никому!"



Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет? Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?



Понятно, всё таки "так не доставайся ты никому".

Если не наше, то пусть будет пустыня. Понятно, всё таки "так не доставайся ты никому".Если не наше, то пусть будет пустыня. Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2133 З нами з: 26.03.16 Подякував: 102 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 18:23 Shram написав: Sommer написав: Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет? Разве не от РФ зависит - оккупирует она Крым или нет?



Понятно, всё таки "так не доставайся ты никому".

Если не наше, то пусть будет пустыня. Понятно, всё таки "так не доставайся ты никому".Если не наше, то пусть будет пустыня.



Т.е. по мнению кремлеботов Украина отключила Крыму воду, чтобы сделать из него пустыню? Т.е. по мнению кремлеботов Украина отключила Крыму воду, чтобы сделать из него пустыню? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 2053 З нами з: 07.04.17 Подякував: 158 раз. Подякували: 325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 19:28



http://news.liga.net/world/news/smolenskaya-katastrofa-na-tele-odnoy-iz-jertv---sledy-vzryvchatki

Детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки. Об этом говорится в заявлении правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, передает rmf24.pl. Потихоньку раскручивают еще одно интересное событие: Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 2053 З нами з: 07.04.17 Подякував: 158 раз. Подякували: 325 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 20:35 Канал, ровно как и многие другие масштабные проекты строили всей большой страной и УССР была всего лишь частью таковой. Это не совкодр0чество, но перекручивать и присваивать тоже нех, ибо это вотчина питуна, не?



Это и есть классическое совкодp0чеpство. Давайте вспомним Киевских князей , основателей мацквы или украинских строитиелей жд магистралей, нефтегазовой инфраструктуры расеи - если так мерять там вообще рашке гулькин нос останется.

Или вспомнить как газ с западной Украины на шарик на рашу шел по Ужгород - помары-Уренгой ? а с 91 по "братски" украине за 500 баксов ? А прикольно было бы если бы Украина сейчас тоже куб воды по 500 зеленых крысчанским оккупантам откапывала. Как аукнется так и откликнется так сказать.



в 91 году честно сели , все поделили. Это наше это ваше, все, совок сдох. Нет рашистам надо вновь взбрендило переписывать историю из за своих имперских шизофренических бредней и опять делить старые границы и т.п. И поэтому именно совкодр0черы продолжают считать собственность Украины "своей" - будь то Крым, Донбасс, Абхазиия с Оснетией или каховского водохранилища. Нет это территория Украины и абсолютное право Украины бороться с оккупантами укравшими Крым вместе с украинской собственностью.

Именно поэтому Крым в 54 году и был отдан Украине потому что к ней он привязан физически - и ни по какому мосту воду в Крым не дашь. Именно потому что рукожопые до 54 года не могли ничего сделать в Крыму - его передали украинцам которые облагораживали Крым - поднимали сельское хозяйство , и так далее. Именно с балланса УССР а потом Украины в Крым было вложено порядка 100 млрд долл в дотационный Крым и на воду в том числе. Только полные дегенераты не могли этого понимать - с одной стороны те кто начинал аннексию и с другой кто ее поддерживал - ну предателей конечно же не жалко. Таким образом в том что Крым усыхает и без воды , без сельского хозяйства и без туристов , превращаясь в полноценный остров невезения - винить только рашистских оккупантов и крысчан-предателей их подержавших. Это и есть классическое совкодp0чеpство. Давайте вспомним Киевских князей , основателей мацквы или украинских строитиелей жд магистралей, нефтегазовой инфраструктуры расеи - если так мерять там вообще рашке гулькин нос останется.Или вспомнить как газ с западной Украины на шарик на рашу шел по Ужгород - помары-Уренгой ? а с 91 по "братски" украине за 500 баксов ? А прикольно было бы если бы Украина сейчас тоже куб воды по 500 зеленых крысчанским оккупантам откапывала. Как аукнется так и откликнется так сказать.в 91 году честно сели , все поделили. Это наше это ваше, все, совок сдох. Нет рашистам надо вновь взбрендило переписывать историю из за своих имперских шизофренических бредней и опять делить старые границы и т.п. И поэтому именно совкодр0черы продолжают считать собственность Украины "своей" - будь то Крым, Донбасс, Абхазиия с Оснетией или каховского водохранилища. Нет это территория Украины и абсолютное право Украины бороться с оккупантами укравшими Крым вместе с украинской собственностью.Именно поэтому Крым в 54 году и был отдан Украине потому что к ней он привязан физически - и ни по какому мосту воду в Крым не дашь. Именно потому что рукожопые до 54 года не могли ничего сделать в Крыму - его передали украинцам которые облагораживали Крым - поднимали сельское хозяйство , и так далее. Именно с балланса УССР а потом Украины в Крым было вложено порядка 100 млрд долл в дотационный Крым и на воду в том числе. Только полные дегенераты не могли этого понимать - с одной стороны те кто начинал аннексию и с другой кто ее поддерживал - ну предателей конечно же не жалко. Таким образом в том что Крым усыхает и без воды , без сельского хозяйства и без туристов , превращаясь в полноценный остров невезения - винить только рашистских оккупантов и крысчан-предателей их подержавших. Surfer Повідомлень: 1063 З нами з: 14.11.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 267 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 68697071 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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