Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки. Об этом говорится в заявлении правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, передает rmf24.pl.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Канал, ровно как и многие другие масштабные проекты строили всей большой страной и УССР была всего лишь частью таковой. Это не совкодр0чество, но перекручивать и присваивать тоже нех, ибо это вотчина питуна, не?
Это и есть классическое совкодp0чеpство. Давайте вспомним Киевских князей , основателей мацквы или украинских строитиелей жд магистралей, нефтегазовой инфраструктуры расеи - если так мерять там вообще рашке гулькин нос останется. Или вспомнить как газ с западной Украины на шарик на рашу шел по Ужгород - помары-Уренгой ? а с 91 по "братски" украине за 500 баксов ? А прикольно было бы если бы Украина сейчас тоже куб воды по 500 зеленых крысчанским оккупантам откапывала. Как аукнется так и откликнется так сказать.
в 91 году честно сели , все поделили. Это наше это ваше, все, совок сдох. Нет рашистам надо вновь взбрендило переписывать историю из за своих имперских шизофренических бредней и опять делить старые границы и т.п. И поэтому именно совкодр0черы продолжают считать собственность Украины "своей" - будь то Крым, Донбасс, Абхазиия с Оснетией или каховского водохранилища. Нет это территория Украины и абсолютное право Украины бороться с оккупантами укравшими Крым вместе с украинской собственностью. Именно поэтому Крым в 54 году и был отдан Украине потому что к ней он привязан физически - и ни по какому мосту воду в Крым не дашь. Именно потому что рукожопые до 54 года не могли ничего сделать в Крыму - его передали украинцам которые облагораживали Крым - поднимали сельское хозяйство , и так далее. Именно с балланса УССР а потом Украины в Крым было вложено порядка 100 млрд долл в дотационный Крым и на воду в том числе. Только полные дегенераты не могли этого понимать - с одной стороны те кто начинал аннексию и с другой кто ее поддерживал - ну предателей конечно же не жалко. Таким образом в том что Крым усыхает и без воды , без сельского хозяйства и без туристов , превращаясь в полноценный остров невезения - винить только рашистских оккупантов и крысчан-предателей их подержавших.
Детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки. Об этом говорится в заявлении правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, передает rmf24.pl.
Событие действительно интересное. На самолете Качинского везли взрывчатку,наверное хотели взорвать Путина.
Думаю что и в целом милитаризации России далеко до СССР.
Очень сложно оценить это в реальности. Помнится, в конце 80-х в Огоньке писали, что СССР тратит на армию, закупку вооружений и их НИОКР около 100 млрд. рублей (из тогдашнего ВВП в 870) имея армию в 3,5 млн + до 500 тыс. пограничнков и ВВ-шников. На оборонку работало 9 млн из 38-ми промышленных рабочих. Сейчас армия менее 800 тыс. наличного состава, оборонные расходы (открытые) менее 3% ВВП.
Канал, ровно как и многие другие масштабные проекты строили всей большой страной и УССР была всего лишь частью таковой. Это не совкодр0чество, но перекручивать и присваивать тоже нех, ибо это вотчина питуна, не?
Это и есть классическое совкодp0чеpство. Давайте вспомним Киевских князей , основателей мацквы или украинских строитиелей жд магистралей, нефтегазовой инфраструктуры расеи - если так мерять там вообще рашке гулькин нос останется. Или вспомнить как газ с западной Украины на шарик на рашу шел по Ужгород - помары-Уренгой ? а с 91 по "братски" украине за 500 баксов ? А прикольно было бы если бы Украина сейчас тоже куб воды по 500 зеленых крысчанским оккупантам откапывала. Как аукнется так и откликнется так сказать.
в 91 году честно сели , все поделили. Это наше это ваше, все, совок сдох. Нет рашистам надо вновь взбрендило переписывать историю из за своих имперских шизофренических бредней и опять делить старые границы и т.п. И поэтому именно совкодр0черы продолжают считать собственность Украины "своей" - будь то Крым, Донбасс, Абхазиия с Оснетией или каховского водохранилища. Нет это территория Украины и абсолютное право Украины бороться с оккупантами укравшими Крым вместе с украинской собственностью. Именно поэтому Крым в 54 году и был отдан Украине потому что к ней он привязан физически - и ни по какому мосту воду в Крым не дашь. Именно потому что рукожопые до 54 года не могли ничего сделать в Крыму - его передали украинцам которые облагораживали Крым - поднимали сельское хозяйство , и так далее. Именно с балланса УССР а потом Украины в Крым было вложено порядка 100 млрд долл в дотационный Крым и на воду в том числе. Только полные дегенераты не могли этого понимать - с одной стороны те кто начинал аннексию и с другой кто ее поддерживал - ну предателей конечно же не жалко. Таким образом в том что Крым усыхает и без воды , без сельского хозяйства и без туристов , превращаясь в полноценный остров невезения - винить только рашистских оккупантов и крысчан-предателей их подержавших.
Ты не правильно оцениваешь события потому ,что ты не в курсе дела. Митинг предпринимателей на который ты уповаешь, проходивший 4 июня на пл. Нахимова в Севастополе это реакция лавочников, паразитов на теле города на правомерные действия городских властей. Действие не получит дальнейшего размаха,так как митингующие неправы и отстаивают свои шкурные интересы.