RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:32

  ceba написав: это реакция лавочников, паразитов на теле города на правомерные действия городских властей.


В Крыму усохнет и экономическая активность - кушать будет позволено только с руки Государя ..."Пропал дом" (С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 07.06.12
Подякував: 683 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:25

Pupsik Государь милостив.
ceba
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 12.03.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:55

  ceba написав:Pupsik Государь милостив.


Государь милостив к тем, кто стоит на коленях, низко голову склоня...особенностью этой системы явлеется то, что она будет рождать бурлаков, а не Стивов Джобсов...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 07.06.12
Подякував: 683 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:30

  Pupsik написав:
  ceba написав:Pupsik Государь милостив.


Государь милостив к тем, кто стоит на коленях, низко голову склоня...особенностью этой системы явлеется то, что она будет рождать бурлаков, а не Стивов Джобсов...


Ну так амбиции разные. У кого-то стремление к Джобсам с Масками, а у кого-то стремление к Чубайсу с Рогозиным.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2060
З нами з: 07.04.17
Подякував: 161 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:45

  Sommer написав:
Ну так амбиции разные. У кого-то стремление к Джобсам с Масками, а у кого-то стремление к Чубайсу с Рогозиным.


Запад, это место где свободные люди избирают себе власть...Россия, это месте где власть говорит своим рабам, что они г-но...

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 07.06.12
Подякував: 683 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:17

  Pupsik написав:
  ceba написав:Pupsik Государь милостив.


Государь милостив к тем, кто стоит на коленях, низко голову склоня...особенностью этой системы явлеется то, что она будет рождать бурлаков, а не Стивов Джобсов...

ну, одна европейская система, уже разродилась заробитчанамы, по жизни стоящими на коленях в чужих огородах.
ceba
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 12.03.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:33

  ceba написав: ну, одна европейская система, уже разродилась заробитчанамы, по жизни стоящими на коленях в чужих огородах.


а они сегодня нищие случайно не потому, что в свое время умники с востока лишили их собственности?

заробитчане заработав "на чужих огородах" деньги, вернутся в родные края и откроют свой бизнес, но для этого нужно время...у стоящих на коленях в России - шансов нет...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 07.06.12
Подякував: 683 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:44

  Pupsik написав:
  ceba написав: ну, одна европейская система, уже разродилась заробитчанамы, по жизни стоящими на коленях в чужих огородах.


а они сегодня нищие случайно не потому, что в свое время умники с востока лишили их собственности?

заробитчане заработав "на чужих огородах" деньги, вернутся в родные края и откроют свой бизнес, но для этого нужно время...у стоящих на коленях в России - шансов нет...
Я знаю эти приколы. Вернутся ,откроют свой бизнес и заживут.https://yandex.ru/images/search?text=%D ... age&lr=959
ceba
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 12.03.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69707172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.