В Крыму усохнет и экономическая активность - кушать будет позволено только с руки Государя ..."Пропал дом" (С)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:32
В Крыму усохнет и экономическая активность - кушать будет позволено только с руки Государя ..."Пропал дом" (С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:55
Государь милостив к тем, кто стоит на коленях, низко голову склоня...особенностью этой системы явлеется то, что она будет рождать бурлаков, а не Стивов Джобсов...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 06 чер, 2018 21:30
Ну так амбиции разные. У кого-то стремление к Джобсам с Масками, а у кого-то стремление к Чубайсу с Рогозиным.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 06 чер, 2018 21:45
Запад, это место где свободные люди избирают себе власть...Россия, это месте где власть говорит своим рабам, что они г-но...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:17
ну, одна европейская система, уже разродилась заробитчанамы, по жизни стоящими на коленях в чужих огородах.
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:33
а они сегодня нищие случайно не потому, что в свое время умники с востока лишили их собственности?
заробитчане заработав "на чужих огородах" деньги, вернутся в родные края и откроют свой бизнес, но для этого нужно время...у стоящих на коленях в России - шансов нет...
Слава Україні! /читаю усіх/
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