Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:32
ceba написав:
это реакция лавочников, паразитов на теле города на правомерные действия городских властей.
В Крыму усохнет и экономическая активность - кушать будет позволено только с руки Государя ..."Пропал дом" (С)
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Pupsik
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:25
Pupsik Государь милостив.
ceba
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:55
ceba написав: Pupsik
Государь милостив.
Государь милостив к тем, кто стоит на коленях, низко голову склоня...особенностью этой системы явлеется то, что она будет рождать бурлаков, а не Стивов Джобсов...
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:30
Pupsik написав: ceba написав: Pupsik
Государь милостив.
Государь милостив к тем, кто стоит на коленях, низко голову склоня...особенностью этой системы явлеется то, что она будет рождать бурлаков, а не Стивов Джобсов...
Ну так амбиции разные. У кого-то стремление к Джобсам с Масками, а у кого-то стремление к Чубайсу с Рогозиным.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:45
Sommer написав:
Ну так амбиции разные. У кого-то стремление к Джобсам с Масками, а у кого-то стремление к Чубайсу с Рогозиным.
Запад, это место где свободные люди избирают себе власть...Россия, это месте где власть говорит своим рабам, что они г-но...
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Додано: Сер 06 чер, 2018 22:17
Pupsik написав: ceba написав: Pupsik
Государь милостив.
Государь милостив к тем, кто стоит на коленях, низко голову склоня...особенностью этой системы явлеется то, что она будет рождать бурлаков, а не Стивов Джобсов...
ну, одна европейская система, уже разродилась заробитчанамы, по жизни стоящими на коленях в чужих огородах.
ceba
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Додано: Сер 06 чер, 2018 22:33
ceba написав:
ну, одна европейская система, уже разродилась заробитчанамы, по жизни стоящими на коленях в чужих огородах.
а они сегодня нищие случайно не потому, что в свое время умники с востока лишили их собственности?
заробитчане заработав "на чужих огородах" деньги, вернутся в родные края и откроют свой бизнес, но для этого нужно время...у стоящих на коленях в России - шансов нет...
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Pupsik
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Додано: Сер 06 чер, 2018 22:44
Pupsik написав: ceba написав:
ну, одна европейская система, уже разродилась заробитчанамы, по жизни стоящими на коленях в чужих огородах.
а они сегодня нищие случайно не потому, что в свое время умники с востока лишили их собственности?
заробитчане заработав "на чужих огородах" деньги, вернутся в родные края и откроют свой бизнес, но для этого нужно время...у стоящих на коленях в России - шансов нет...
Я знаю эти приколы. Вернутся ,откроют свой бизнес и заживут.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... age&lr=959
Кто скушал ваше мясо я знал в 1991 году.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... age&lr=959
ceba
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