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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 04:55

Оце так багатії... :lol:

"Строившееся 26 лет метро в Омске решили засыпать песком"
https://m.lenta.ru/news/2018/06/08/superomsk/
vovikhan1991
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Новые имПЕРЦЫ Равшан и Джамшут приглашают в Масквабад :D

avax
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:27

Холуйство - оно неистребимо. Обратите внимание на парня рядом с вовочкой.

Зображення

И как это происходило:
Зображення
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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