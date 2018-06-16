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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 04:55

Оце так багатії... :lol:

"Строившееся 26 лет метро в Омске решили засыпать песком"
https://m.lenta.ru/news/2018/06/08/superomsk/
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:39

Новые имПЕРЦЫ Равшан и Джамшут приглашают в Масквабад :D

avax
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:27

Холуйство - оно неистребимо. Обратите внимание на парня рядом с вовочкой.

Зображення

И как это происходило:
Зображення
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:29

Re: Чемпионат мира по футболу 2018 - в России

  Shram написав:Сегодня чуть ли не вся Украина смотреть будет.
Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России, часть - те кто просто любит футбол и ЧМ как его апогей.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:30

Re: турбины

Немецкая компания Siemens рассматривает возможность продажи одного из своих крупнейших отделов, специализирующегося на производстве турбин для электростанций.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, приближенные к руководству компании.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:07

Я хочу поздравить ольгинских с очередной поебдой: им поднимут знамя... в смысле пенсионный возраст и НДС.

Денег нет, но вы держитесь там.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 07:22

В России заявлено о повышении пенсионного возраста. Мужчины теперь будут выходить на пенсию с 65, женщины - с 63 лет...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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