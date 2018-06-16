"Строившееся 26 лет метро в Омске решили засыпать песком"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 чер, 2018 04:55
Оце так багатії...
"Строившееся 26 лет метро в Омске решили засыпать песком"
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:27
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:29
Re: Чемпионат мира по футболу 2018 - в России
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:30
Re: турбины
Немецкая компания Siemens рассматривает возможность продажи одного из своих крупнейших отделов, специализирующегося на производстве турбин для электростанций.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, приближенные к руководству компании.
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:07
Я хочу поздравить ольгинских с очередной поебдой: им поднимут знамя... в смысле пенсионный возраст и НДС.
Денег нет, но вы держитесь там.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Нед 17 чер, 2018 07:22
В России заявлено о повышении пенсионного возраста. Мужчины теперь будут выходить на пенсию с 65, женщины - с 63 лет...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 17 чер, 2018 09:12
Кроме Чечни
Всё IMHO
Додано: Нед 17 чер, 2018 09:56
Пенсионный возраст повышают только для ванек ...они собсно и оплатят праздник в "части" РФ под названием Чеченская Республика
Слава Україні! /читаю усіх/
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