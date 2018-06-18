Додано: Чет 14 чер, 2018 16:07

Я хочу поздравить ольгинских с очередной поебдой: им поднимут знамя... в смысле пенсионный возраст и НДС.



Денег нет, но вы держитесь там.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...