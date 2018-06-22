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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:55

Очередная оплеуха плешивому карлику

ООН требует от РФ убраться из Молдовы

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья.
Российский контингент, присутствующий на территории Приднестровья, должен покинуть страну, говорится в документе.
https://www.rbc.ru/politics/22/06/2018/ ... ?from=main
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:02

К сожалению, резолюции Генассамблеи в отличие от решений Совета Безопасности ООН не имеют обязательной сил.
ceba
 
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