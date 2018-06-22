ООН требует от РФ убраться из Молдовы
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья.
Российский контингент, присутствующий на территории Приднестровья, должен покинуть страну, говорится в документе.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:55
Очередная оплеуха плешивому карлику
ООН требует от РФ убраться из Молдовы
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья.
Российский контингент, присутствующий на территории Приднестровья, должен покинуть страну, говорится в документе.
Додано: Суб 23 чер, 2018 13:02
К сожалению, резолюции Генассамблеи в отличие от решений Совета Безопасности ООН не имеют обязательной силы.
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:04
В принципе ООН давно превратилась в клуб - поболтать и ничего не сделать.
Если не ошибаюсь, количество подобных резолюций генассамблеи ООН касательно вывода войск Израиля из района сирийских Голанских высот, уже составляет больше десятка. Израиль кладет болт на все такие резолюции. Впрочем было достаточно и антиамериканских резолюций, но США тоже кладут болт.
Зачем нужна такая Генассамблея? Да пусть будет. Что-то даже плохое, лучше, чем вообще ничего.
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