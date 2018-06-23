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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:55

Очередная оплеуха плешивому карлику

ООН требует от РФ убраться из Молдовы

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья.
Российский контингент, присутствующий на территории Приднестровья, должен покинуть страну, говорится в документе.
https://www.rbc.ru/politics/22/06/2018/ ... ?from=main
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:02

К сожалению, резолюции Генассамблеи в отличие от решений Совета Безопасности ООН не имеют обязательной силы.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:04

  ceba написав:К сожалению, резолюции Генассамблеи в отличие от решений Совета Безопасности ООН не имеют обязательной силы.


В принципе ООН давно превратилась в клуб - поболтать и ничего не сделать.
Если не ошибаюсь, количество подобных резолюций генассамблеи ООН касательно вывода войск Израиля из района сирийских Голанских высот, уже составляет больше десятка. Израиль кладет болт на все такие резолюции. Впрочем было достаточно и антиамериканских резолюций, но США тоже кладут болт.
Зачем нужна такая Генассамблея? Да пусть будет. Что-то даже плохое, лучше, чем вообще ничего.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:13

Всегда познавательно посмотреть результаты голосований в этой самой Генассамблее ООН.
Так кто же не стал голосовать - За - вывод российских войск из Молдовы.
Получается удивительный по наполнению и смешению список - Израиль, Китай, Индия, ЮАР, Южная Корея, Сингапур, Мексика, Индонезия, Египет, Катар, Кувейт, ОАЭ, Бразилия и тд. нажали желтые кнопки.
Хотя казалось бы всё просто - официальное правительство страны просит убрать войска другой страны со своей территории, при этом бОльшая часть стран отказываются поддержать эту логичную резолюцию, показывая, что нам в общем-то по хрен, что происходит в какой-то Молдове.
Вот также и в ситуации с Украиной, почему все здоровкаются с путиным, надо признать, что большинству стран просто по хрен. Мировая система как никогда ранее находится в состоянии хаоса. Трамп явно добавил драйва в этот хаос. Склоки в Евросоюзе явно увеличиваются.
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