Додано: Нед 24 чер, 2018 10:13

Всегда познавательно посмотреть результаты голосований в этой самой Генассамблее ООН.

Так кто же не стал голосовать - За - вывод российских войск из Молдовы.

Получается удивительный по наполнению и смешению список - Израиль, Китай, Индия, ЮАР, Южная Корея, Сингапур, Мексика, Индонезия, Египет, Катар, Кувейт, ОАЭ, Бразилия и тд. нажали желтые кнопки.

Хотя казалось бы всё просто - официальное правительство страны просит убрать войска другой страны со своей территории, при этом бОльшая часть стран отказываются поддержать эту логичную резолюцию, показывая, что нам в общем-то по хрен, что происходит в какой-то Молдове.

Вот также и в ситуации с Украиной, почему все здоровкаются с путиным, надо признать, что большинству стран просто по хрен. Мировая система как никогда ранее находится в состоянии хаоса. Трамп явно добавил драйва в этот хаос. Склоки в Евросоюзе явно увеличиваются.