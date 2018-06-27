ООН требует от РФ убраться из Молдовы
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья.
Российский контингент, присутствующий на территории Приднестровья, должен покинуть страну, говорится в документе.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:55
Очередная оплеуха плешивому карлику
ООН требует от РФ убраться из Молдовы
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья.
Российский контингент, присутствующий на территории Приднестровья, должен покинуть страну, говорится в документе.
Додано: Суб 23 чер, 2018 13:02
К сожалению, резолюции Генассамблеи в отличие от решений Совета Безопасности ООН не имеют обязательной силы.
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:04
В принципе ООН давно превратилась в клуб - поболтать и ничего не сделать.
Если не ошибаюсь, количество подобных резолюций генассамблеи ООН касательно вывода войск Израиля из района сирийских Голанских высот, уже составляет больше десятка. Израиль кладет болт на все такие резолюции. Впрочем было достаточно и антиамериканских резолюций, но США тоже кладут болт.
Зачем нужна такая Генассамблея? Да пусть будет. Что-то даже плохое, лучше, чем вообще ничего.
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:13
Всегда познавательно посмотреть результаты голосований в этой самой Генассамблее ООН.
Так кто же не стал голосовать - За - вывод российских войск из Молдовы.
Получается удивительный по наполнению и смешению список - Израиль, Китай, Индия, ЮАР, Южная Корея, Сингапур, Мексика, Индонезия, Египет, Катар, Кувейт, ОАЭ, Бразилия и тд. нажали желтые кнопки.
Хотя казалось бы всё просто - официальное правительство страны просит убрать войска другой страны со своей территории, при этом бОльшая часть стран отказываются поддержать эту логичную резолюцию, показывая, что нам в общем-то по хрен, что происходит в какой-то Молдове.
Вот также и в ситуации с Украиной, почему все здоровкаются с путиным, надо признать, что большинству стран просто по хрен. Мировая система как никогда ранее находится в состоянии хаоса. Трамп явно добавил драйва в этот хаос. Склоки в Евросоюзе явно увеличиваются.
Додано: Нед 24 чер, 2018 14:08
freeze Молдаване накосячили в 1989- 92 годах доведя дело до вооруженного конфликта и кровопролития. Генассамблеи ООН нужно было бы поинтересоваться с мнением жителей Приднестровья,согласны ли они на вывод российских войск.
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:42
ОСЬ коЗЛА против Молдовы
Кто же эти 15 стран, проголосовавшие в ООН против резолюции о выводе войск РФ с территории Молдовы, кстати полностью соответствующей обязательствам, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года?
Помимо РФ это такие "развитые и демократические" страны: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, КНДР, Куба, Иран, Мьянма, Никарагуа, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве - настоящие союзники сегодняшней чекистской паРаши.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:20
Воздержавшееся от одобрения вывода войск большинство стран мира показало что им или всё-равно, или они поддерживают негласно нахождение войск, но не хотят портить отношение с другими из-за Молдовы. За проголосовали всего 63 страны из 193 стран членов генассамблеи.
Додано: Чет 28 чер, 2018 17:18
Вот и космос закончился...
РИА Новости
Завод снести, обсерваторию снести - и построить на их месте космическую церковь.
Что еще надо для освоения российского космоса? Всякая наука - от нее ракеты падают, лучше в чудеса верить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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