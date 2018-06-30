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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:48

Re: Імперські амбіції сусіда

Доказать можно ,что угодно было бы желание. Ведь доказали,что Крымский мост построить нельзя или,что Скрыпалей отравили боевым ОВ. Только жизнь расставляет все по своим местам.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:12

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:Ведь доказали,что Крымский мост построить нельзя


Зачем говорить откровенную ерунду ? Все знают что мост там уже был построен в 40х годах. Но долго не простоял ввиду очевидных проблемм. То же самое мы видим сегодня - даже движение грузового транспорта по мосту ограничено. И главное - мост не решил проблеммы ни с водой ни с туристами. Чисто политический проект, который уже сегодня заставляет делать неутешительные выводы даже самых ватных относительно российской оккупации полуострова.

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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:47

Почему 1С не запретили как Касперского и кучу других?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:20

Re: Імперські амбіції сусіда

Хватило ума не ввергнуть средний и малый бизнес в коллапс.
Вкладчик1234 написав:Почему 1С не запретили как Касперского и кучу других?
freeze
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