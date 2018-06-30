Додано: Суб 30 чер, 2018 21:19

ceba написав: Крымский мост не может решить проблему с туристами и водой, так как украинские специалисты доказали,что мост построить Крымский мост не может решить проблему с туристами и водой, так как украинские специалисты доказали,что мост построить

Именно. То что мост был построен в 45м знают все , как и то что он долго не простоял. То есть то что теоретически его построить можно, вопрос в полноценой его эксплуатации и долговечности. Речь не в терминологии а сути. Которую знают в том числе те кто строил нынешний мост уже после аннексии. Суть в том что его нельзя полноценно эксплуатировать, об этом знают те кто его строил, поэтому не пускают даже грузовой транспорт, который по прежнему переправляют паромами. Именно поэтому мост не решил никаких задач - ни с ценами на украденном полуострове, ни тем более ни с водой ни с туристами.