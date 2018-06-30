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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:48

Re: Імперські амбіції сусіда

Доказать можно ,что угодно было бы желание. Ведь доказали,что Крымский мост построить нельзя или,что Скрыпалей отравили боевым ОВ. Только жизнь расставляет все по своим местам.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:12

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:Ведь доказали,что Крымский мост построить нельзя


Зачем говорить откровенную ерунду ? Все знают что мост там уже был построен в 40х годах. Но долго не простоял ввиду очевидных проблемм. То же самое мы видим сегодня - даже движение грузового транспорта по мосту ограничено. И главное - мост не решил проблеммы ни с водой ни с туристами. Чисто политический проект, который уже сегодня заставляет делать неутешительные выводы даже самых ватных относительно российской оккупации полуострова.

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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:47

Почему 1С не запретили как Касперского и кучу других?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:20

Re: Імперські амбіції сусіда

Хватило ума не ввергнуть средний и малый бизнес в коллапс.
Вкладчик1234 написав:Почему 1С не запретили как Касперского и кучу других?
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:41

  Surfer написав:
  ceba написав:Ведь доказали,что Крымский мост построить нельзя


Зачем говорить откровенную ерунду ? Все знают что мост там уже был построен в 40х годах. Но долго не простоял ввиду очевидных проблемм. То же самое мы видим сегодня - даже движение грузового транспорта по мосту ограничено. И главное - мост не решил проблеммы ни с водой ни с туристами. Чисто политический проект, который уже сегодня заставляет делать неутешительные выводы даже самых ватных относительно российской оккупации полуострова.
Крымский мост не может решить проблему с туристами и водой, так как украинские специалисты доказали,что мост построить нельзя.https://www.youtube.com/watch?v=si4vDIPy5zg
Особо свидомые доказывали,что ЧМ-2018 по футболу не будет в РФ.https://www.youtube.com/watch?time_cont ... a9Gw58zwZc
Я и весь прогрессивный Запад возмущен незаконным заключением в путинские казематы по надуманному обвинению в терроризме режиссера Сенцова. Но находятся клоуны которые несут явную пургу.https://www.youtube.com/watch?v=4AgFUbh ... AgFUbhLQk4
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:08

  Surfer написав:
  ceba написав:Ведь доказали,что Крымский мост построить нельзя


То же самое мы видим сегодня - даже движение грузового транспорта по мосту ограничено. И главное - мост не решил проблеммы ни с водой ни с туристами. Чисто политический проект, который уже сегодня заставляет делать неутешительные выводы даже самых ватных относительно российской оккупации полуострова.


Кое кому следовало бы больше думать об ремонте украинских мостов, чем мечтать о разрушении чужих.

В Николаеве могут закрыть Варваровский мост, сооружение требует немедленного ремонта

Об этом в пятницу, 22 июня, шла речь на закрытой для журналистов части заседания исполкома Николаевского городского совета, пишут «Новости-N».

Мэр Сенкевич сообщил членам исполкома, что в результате обследования, проведенного в минувшем году установлено, что состояние моста характеризуется как «неработоспособный». Остаточный ресурс моста полностью исчерпан, сооружение требует немедленного ремонта. Более того, дополнительное обследование, проведенное специалистами фирмы-подрядчика, установило, что состояние моста еще хуже, чем предполагалось.

Самое опасное, по мнению экспертов, это то, что на железобетонных опорах, практически везде, кроме разрушения верхнего слоя бетона, наблюдается еще и коррозия металлических частей. Коррозией в значительной степени поражены различные элементы крепления, есть проблемы с ортотропной плитой и разводным механизмом.

Ситуация настолько серьезна, что эксперты советуют полностью закрыть автомобильное движение по мосту.

Александр Сенкевич откровенно признал, что не знает, как поступить в данной ситуации, — ведь полное перекрытие движения по мосту может привести к транспортному коллапсу не только в самом Николаеве, но и на дорогах области.

Добавим, что Варваровский (Южнобугский) мост является частью автомобильной дороги международного значения М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск».
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:19

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:Крымский мост не может решить проблему с туристами и водой, так как украинские специалисты доказали,что мост построить


Именно. То что мост был построен в 45м знают все , как и то что он долго не простоял. То есть то что теоретически его построить можно, вопрос в полноценой его эксплуатации и долговечности. Речь не в терминологии а сути. Которую знают в том числе те кто строил нынешний мост уже после аннексии. Суть в том что его нельзя полноценно эксплуатировать, об этом знают те кто его строил, поэтому не пускают даже грузовой транспорт, который по прежнему переправляют паромами. Именно поэтому мост не решил никаких задач - ни с ценами на украденном полуострове, ни тем более ни с водой ни с туристами.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:23

Re: Імперські амбіції сусіда

Вот вся суть расейского мостостроительства - распил и пустопорожняя бравада перед своим лохоторатом

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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:30

  Surfer написав:
  ceba написав:Крымский мост не может решить проблему с туристами и водой, так как украинские специалисты доказали,что мост построить


Именно. То что мост был построен в 45м знают все , как и то что он долго не простоял. То есть то что теоретически его построить можно, вопрос в полноценой его эксплуатации и долговечности
Наверное ,исходя из этих правильных соображений на Днепре мосты строят целую вечность.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:09

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:Наверное ,исходя из этих правильных соображений на Днепре мосты строят целую вечность.

На Днепре мосты стоят уже доолго, а вот по керчинским статистика другая

В необычно морозную зиму 1944–1945 годов в Азовском море образовался очень толстый слой льда. В феврале наступило резкое потепление, и ледяные поля двинулись в Черное море, прямо на мост. Льдины обстреливали из орудий с берега, бомбили с самолетов, забрасывали с опор моста толовыми пакетами — все было напрасно.

Под напором льда 50 из 115 опор моста рухнули, увлекая за собой пролеты. Это произошло 18 февраля 1945 года — мост продержался лишь немногим более трех месяцев. Как ни странно, но в этом случае Сталин никаких репрессивных мер не принял. По легенде, советский диктатор сказал: «Наказывать не будем. Я сам в этом виноват».
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