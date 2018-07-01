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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 74757677>
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 07:42

Surfer Будем ждать аномально холодной зимы и землетрясений,извержений грязевых вулканов ,и падений метеоритов. https://zen.yandex.ru/media/yanlaros/v- ... 00a9d5d4ee
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:50

  Surfer написав:вот по керчинским статистика другая


Есть известное утверждение - Один раз не пи...
Поэтому можно сказать, что на сегодня статистики нет.

Интересно проследить что это был за мост.

"В ходе Керченско-Эльтингенской операции 1943 г. Красная Армия захватила плацдарм северо-восточнее Керчи и удерживала его до начала Крымской операции 1944 г., несмотря на сильные контратаки противника, пытавшегося сбросить десант в море. На нейтральной полосе между защитниками плацдарма и гитлеровцами были обнаружены большие запасы цемента и металлоконструкций -длинномерных широкополочных двутавровых балок Пейне высотой 1 м и свай из шпунта и швеллеров. Они были завезены немцами для строительства автодорожного моста через Керченский пролив и оставлены при своем отступлении.
Решение о строительстве железнодорожного моста через Керченский пролив принял Государственный Комитет Обороны постановлением 5027 от 25 января 1944 г.
Город Керчь был освобожден 11 апреля 1944 г. в ходе Крымской операции.
Первая деревянная свая в эстакаду Кавказского берега забита 24 апреля 1944 г. Первая металлическая свая забита 5 мая, первое пролетное строение изготовлено 10 мая.
А 3 ноября 1944 г. по мосту прошел первый поезд от станции Крым до станции Кавказ. За это время забили 2000 деревянных и 2341 металлических свай. Мост строился по сути из некондиционных, часто подручных материалов."

Забивали деревянные сваи ))) Можно назвать неожиданным успехом, что через такой мост несколько месяцев даже ездили поезда.

ИМХО, мост простоит очень долго, и возможно лет через 70 по этому мосту наземные части армии РФ под марш Славянки даже покинут территорию Крыма, как и обещал нам Порошенко.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:37

freeze Спасибо за экскурс в историю и приподнятую завесу будущего.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:45

ХЛО продолжает мучить ностальгия

Путін підписав укази про присвоєння почесних найменувань ряду частин російської армії, зокрема, іменами українських міст Житомира, Ніжина і Львова.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/10171541-lvi ... -mist.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:11

Re: Імперські амбіції сусіда

  Адам Смит написав:Конечно, экономическое положение РФ по официальной статистике - пока терпимое, вот только верить этой наукообразной пропаганде совсем не обязательно. Похоже, что на самом деле ситуация печальнее, и продолжает ухудшаться. Так, в России с начала года было лишено лицензий, ликвидировано по инициативе собственников или переведено под "финансовое оздоровление" 35 банков (для сравнения, в тяжело воюющей на своей территории Украине - 0). Всего же, 4 года "Крымнаща" стоили РФ 47% списочного состава банковской системы, включая почти всех частников из первой 20-ки, а банкопад, как мы видим, не снижает темпа. Банки - очень мощные и одновременно чрезвычайно уязвимые структуры (как боевые самолеты, например). Поэтому они (банки, не самолеты) очень чувствительны к любым пертурбациям экономики. Если судить по банковской системе, то ситуация в России откровенно звездецовая и продолжает ухудшаться...
Буквально на днях Россия, чтобы сбалансировать бюджет, была вынуждена радикально поднять пенсионный возраст. Это решение оказалось, мягко говоря, непопулярным. К тому же, оно дает бюджетную экономию лишь в следующие годы, а раздражение со стороны граждан, большинство которых лишили надежды дожить до пенсии, Кремль получил уже сейчас. Это совершенно вынужденная мера свидетельствует, что у России времени особо нет, и ситуацию нужно выправлять срочно, любой ценой убрав западные санкции...

viewtopic.php?p=4395291#p4395291
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:42

Конечно, экономическое положение РФ по официальной статистике - пока терпимое, вот только верить этой наукообразной пропаганде совсем не обязательно. Похоже, что на самом деле ситуация печальнее, и продолжает ухудшаться

Для конкретной оценки ситуации достаточно просто взглянуть на цифры - реальные размеры мировых экономик
GDP, PPP (current international $)
China 23,300,782.88
United States 19,390,604.00
India 9,448,658.81
Japan 5,562,821.81
Germany 4,193,922.74
Russian Federation 3,749,283.68
Indonesia 3,242,768.58
Brazil 998,602.44 3,240,523.60
United Kingdom 2,896,832.82
France 2,871,263.87

Ukraine 368,217.20
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
При этом экономика РФ остается 6-ой по размеру в мире, и сама она всего на 0,4% меньше наивысшего показателя 2013-го года - 3,765,660.74 млн. долларов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:59

Люди разных политических взглядов вышли на протест против повышения пенсионного возраста

В десятках городов России в воскресенье, 1 июля, прошли массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста.
http://news.liga.net/world/photo/obobra ... -protestov
V2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:14

  V2 написав:Люди разных политических взглядов вышли на протест против повышения пенсионного возраста

В десятках городов России в воскресенье, 1 июля, прошли массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста.
http://news.liga.net/world/photo/obobra ... -protestov

Молодцы - давно пора. К сожалению, повышению пенсионного возраста НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ.
Не может существовать пенсионная система, куда выплаты осуществляются в среднем 33 года, а платежи - 22 года (как у российских женщин), уходящих на пенсию в 55 лет.
60 - это минимум.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:19

  V2 написав:Люди разных политических взглядов вышли на протест против повышения пенсионного возраста


Глупые, могли бы просто трудовой стаж поднять, как у нас.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:21

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:К сожалению, повышению пенсионного возраста НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ.


А як же?
  Волгарь написав:
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости/Прайм.
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в мае 2018 года выросли на 0,97% (+18,6 тонны) и на 1 июня составляли 62 млн унций (1928,4 тонны),

https://gold.1prime.ru/news/20180620/266542.html
C учетом набранных темпов, видимо, уже к концу этого года ЗР РФ превзойдут 2050 т - наивысшего уровня в истории СССР за послевоенный период,


Для чого все це золото в резервах (чи дійсно воно там є?!), для чого загарбницькі війни?!!
Чи не краще замість накопичення золота та ведення війн - покращувати життя своїх же пенсіонерів? ;)
V2
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