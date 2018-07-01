Додано: Нед 01 лип, 2018 08:50

Surfer написав: вот по керчинским статистика другая вот по керчинским статистика другая

Есть известное утверждение - Один раз не пи...Поэтому можно сказать, что на сегодня статистики нет.Интересно проследить что это был за мост."В ходе Керченско-Эльтингенской операции 1943 г. Красная Армия захватила плацдарм северо-восточнее Керчи и удерживала его до начала Крымской операции 1944 г., несмотря на сильные контратаки противника, пытавшегося сбросить десант в море. На нейтральной полосе между защитниками плацдарма и гитлеровцами были обнаружены большие запасы цемента и металлоконструкций -длинномерных широкополочных двутавровых балок Пейне высотой 1 м и свай из шпунта и швеллеров. Они были завезены немцами для строительства автодорожного моста через Керченский пролив и оставлены при своем отступлении.Решение о строительстве железнодорожного моста через Керченский пролив принял Государственный Комитет Обороны постановлением 5027 от 25 января 1944 г.Город Керчь был освобожден 11 апреля 1944 г. в ходе Крымской операции.Первая деревянная свая в эстакаду Кавказского берега забита 24 апреля 1944 г. Первая металлическая свая забита 5 мая, первое пролетное строение изготовлено 10 мая.А 3 ноября 1944 г. по мосту прошел первый поезд от станции Крым до станции Кавказ. За это время забили 2000 деревянных и 2341 металлических свай. Мост строился по сути из некондиционных, часто подручных материалов."Забивали деревянные сваи ))) Можно назвать неожиданным успехом, что через такой мост несколько месяцев даже ездили поезда.ИМХО, мост простоит очень долго, и возможно лет через 70 по этому мосту наземные части армии РФ под марш Славянки даже покинут территорию Крыма, как и обещал нам Порошенко.