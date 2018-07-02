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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:25

  V2 написав:Люди разных политических взглядов вышли на протест против повышения пенсионного возраста

В десятках городов России в воскресенье, 1 июля, прошли массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста.
http://news.liga.net/world/photo/obobra ... -protestov
Все за Россию переживаешь. Не припомню протестов на Украине во время пенсионной реформы 2010 года.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:35

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:Не припомню протестов на Украине во время пенсионной реформы 2010 года.


Поребрикові куратори цьому посприяли ;)
А що відбувається на Росії - мені було б байдуже,якби вони забрались з України та не втручались у наші справи!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:38

В Совете Федерации одобрили концепцию обязательной регистрации смартфонов

Такая мера, по мнению законодателей, должна помочь в борьбе с кражами и нелегальным ввозом мобильных устройств.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:01

  Волгарь написав:При этом экономика РФ остается 6-ой по размеру в мире


А по ППС... не могут догнать даже Португалию?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:44

  V2 написав:
  ceba написав:Не припомню протестов на Украине во время пенсионной реформы 2010 года.


Поребрикові куратори цьому посприяли ;)
А що відбувається на Росії - мені було б байдуже,якби вони забрались з України та не втручались у наші справи!
Ты все равно ничего уже не изменишь.
ceba
 
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