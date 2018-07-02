Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:25
V2 написав:
Люди разных политических взглядов вышли на протест против повышения пенсионного возраста
В десятках городов России в воскресенье, 1 июля, прошли массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста.
http://news.liga.net/world/photo/obobra ... -protestov
Все за Россию переживаешь. Не припомню протестов на Украине во время пенсионной реформы 2010 года.
ceba
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:35
ceba написав:
Не припомню протестов на Украине во время пенсионной реформы 2010 года.
Поребрикові куратори цьому посприяли
А що відбувається на Росії - мені було б байдуже,якби вони забрались з України та не втручались у наші справи!
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Додано: Пон 02 лип, 2018 19:38
В Совете Федерации одобрили концепцию обязательной регистрации смартфонов Такая мера, по мнению законодателей, должна помочь в борьбе с кражами и нелегальным ввозом мобильных устройств.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Пон 02 лип, 2018 20:01
Волгарь написав:
При этом экономика РФ остается 6-ой по размеру в мире
А по ППС... не могут догнать даже Португалию?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Пон 02 лип, 2018 20:44
V2 написав: ceba написав:
Не припомню протестов на Украине во время пенсионной реформы 2010 года.
Поребрикові куратори цьому посприяли
А що відбувається на Росії - мені було б байдуже,якби вони забрались з України та не втручались у наші справи!
Ты все равно ничего уже не изменишь.
ceba
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Додано: Пон 02 лип, 2018 22:03
ceba Знаю, що запоребриковий рівень культури - не зразок для наслідування. Проте, сподіваюсь, рашисткі боти хоч трішки почерпнуть манери спілкування на українському форумі та перестануть тикати іншим!
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Додано: Вів 03 лип, 2018 07:35
V2 в твоей т.н. культуре все больше ненормативная лексика, ненависть,зависть и злорадство. Вот и сейчас ты пытаешься злорадствовать по поводу пенсионных законов РФ. Только в отличии от Украины где пенсионный возраст был поднят еще 7 лет назад, а России эти законы пока не приняты.
ceba
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Додано: Вів 03 лип, 2018 08:32
ceba написав:
ненормативная лексика, ненависть,зависть и злорадство.
- скільки епітетів запоребрикової так званої культури
Тільки всі ці слова описують ставлення рашистів до України!
V2
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